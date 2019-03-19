Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки в шторм

приземляется в аэропорту Дюссельдорфа при сильном ветре, скорость которого достигала 120 километров в час. Сперва он раскачивается из стороны в сторону, а затем подлетает к взлетно-посадочной полосе. Пилот пытается скорректировать угол наклона, однако самолет кренится еще сильнее. На кадрах бизнес-джетпри сильном ветре, скорость которого достигала 120 километров в час. Сперва он раскачивается из стороны в сторону, а затем подлетает к взлетно-посадочной полосе. Пилот пытается скорректировать угол наклона, однако самолет кренится еще сильнее.





Когда он наконец приземляется, одно крыло снова наклоняется влево и из-за миража создается ощущение, что Cessna «тонет» в асфальте.









«Удивительно то, как шторм поднял одно крыло настолько сильно, что другое почти коснулось взлетно-посадочной полосы. Никогда прежде я не встречал ничего подобного», — поделился автор видео.





В феврале очевидцы сняли на видео попытки пилота посадить лайнер British Airways на Гибралтаре в экстремальных погодных условиях. На ролике сильный ветер раскачивает самолет из стороны в сторону, а за кадром слышны удивленные возгласы.



