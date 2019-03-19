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В Пинском районе из-за дикого кабана столкнулись две легковушки

20.03.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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На трассе Р6 в Пинском районе дикий кабан, выбежавший внезапно на дорогу, привел к столкновению двух легковых автомобилей.


Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

 Подробности случившегося сообщили сегодня в управлении внутренних дел Брестского облисполкома, передает Телеграф.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра 19 марта на 53-м километре трассы Р6. 33-летний житель Пинска за рулем Volkswagen Sharan ехал в направлении Ивацевичей, как внезапно перед ним выскочил дикий кабан. Он резко затормозил, чтобы не сбить животное, и в этот момент в него въехал автомобиль Audi Q7, которым управлял 46-летний пинчанин. В ГАИ уточнили, что водитель Audi двигался, не соблюдая безопасную дистанцию.
 
От удара Volkswagen Sharan вылетел в кювет. Ехавший в нем 44-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в Пинскую ЦРБ.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 33
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На трассе Р6 в Пинском районе дикий кабан, выбежавший внезапно на дорогу, привел к столкновению двух легковых автомобилей.
 
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