В Пинском районе из-за дикого кабана столкнулись две легковушки





Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области





передает Телеграф. Подробности случившегося сообщили сегодня в управлении внутренних дел Брестского облисполкома,Телеграф.





Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра 19 марта на 53-м километре трассы Р6. 33-летний житель Пинска за рулем Volkswagen Sharan ехал в направлении Ивацевичей, как внезапно перед ним выскочил дикий кабан. Он резко затормозил, чтобы не сбить животное, и в этот момент в него въехал автомобиль Audi Q7, которым управлял 46-летний пинчанин. В ГАИ уточнили, что водитель Audi двигался, не соблюдая безопасную дистанцию.

От удара Volkswagen Sharan вылетел в кювет. Ехавший в нем 44-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в Пинскую ЦРБ.



