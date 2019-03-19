В номере №23 от 20 марта издание «Вечерний Могилев» рассказало, как прошел крестный ход против «содомской идеологии». Ранее представители Могилевской епархии заявили, что никакого шествия не было, поскольку на него не дали благословения.





Но газета утверждает, что благословение было. Согласно «Вечерке», 16 марта в субботу православные верующие собрались в храме в честь Святых Иоакима и Анны (район завода Кирова), где был отслужен молебен.





«Затем верующие, имея ещё накануне благословение, отправились в далекий путь по Могилеву», — утверждает издание.





Маршрут обогнул весь город – Гомельское шоссе, проспект Шмидта, Буйничи, затем д. Полыковичи и оттуда процессия вернулась к месту старта крестного хода. При этом люди не скрывались, присутствовала вся атрибутика – кресты, иконы и лампадки.













— В настоящее время оказывается огромное давление и совершаются нападки на христианские основы жизни. Навязываются европейские стандарты, а на самом деле аморальные, ущербные взаимоотношения мужчины и женщины, — заявила одна из участниц шествия.





Другая женщина заявила, что «церковь всегда осуждала содомский грех»:





— Это не тело становится чужим для мужчины, решившего перевоплотиться в женщину, а чужой дух вселяется в него и ведет к пропасти. Но самое печальное, эти люди пытаются закрывать рты всем, кто не согласен продвигать на белорускую землю их содомские увлечения и пристрастия.









Как утверждает в конце материала автор газеты Виктория Карпова, на самом деле крестный ход не был «мероприятием против ЛГБТ-сообщества»:





— Много чести посвящать содомитам отдельный крестный ход, — заявила она.