Вот и смерть пришла. Мужчина с косой напал на спящего односельчанина









Все произошло в ночь с 16 на 17 марта в деревне Яковичи. Около полуночи мужчина пробрался в дом односельчана и напал с косой на хозяина. Он успел несколько раз ударить его по разным частям тела до того, как на помощь прибежала жена пострадавшего и, пытаясь спасти супруга, стукнула нападавшего табуреткой по голове.





После этого женщина позвонила в милицию и рассказала о том, что произошло. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с колото-резаными ранами грудной клетки, живота, шеи и рук.





Выяснилось, что нападавший проник в дом к семье, когда супруги уже спали. Они не закрыли дверь перед сном, потому что ждали возвращения сына и не думали, что это может быть опасно.









В момент нападения сельчанин был пьян и не смог объяснить, почему пытался зарезать своего знакомого. Известно, что он не работает и часто выпивает.





Нападавшего заключили под стражу. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения"). Он может попасть в тюрьму на восемь лет.







