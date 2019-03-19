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Вашингтон ответит на попытки России и Китая оспорить доминирование США в космосе - и.о.главы Пентагона

20.03.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что РФ и КНР оценивают околоземное космическое пространство в качестве потенциального театра военных действий.

"Китай и Россия уже воспринимают космос как сферу (потенциальных - ИФ) боевых действий", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

При этом он заявил, что Китай "быстро движется" в направлении усиления присутствия в космосе, напомнив, что в 2018 году китайское правительство запустило 38 ракет.

П.Шанахан подчеркнул, что доминирование США в космосе теперь "оспаривается".

Он упомянул, что планы недавно созданного Агентства космического развития США включают в себя улучшение возможностей для отслеживания гиперзвуковых ракет "противников" США. По его словам, следующим этапом станет развитие средств целеуказания уже для американского гиперзвукового оружия.

П.Шанахан добавил, что вооруженные силы также будут развивать способы более эффективных действий в условиях подавления спутниковой системы навигации GPS.

"Космические силы - это критически важный компонент, который гарантирует, что мы будем доминировать в эпоху соперничества великих держав", - резюмировал он.

 
 
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что РФ и КНР оценивают околоземное космическое пространство в качестве потенциального театра...
 
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