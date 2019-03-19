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Представитель ОБСЕ призвал Беларусь провести реформы в сфере СМИ

20.03.2019 18:10 — Разное | Интерфакс  
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал белорусское правительство провести реформы, необходимые для развития более благоприятной и плюралистической среды в СМИ.

"В своих беседах с властями Беларуси представитель ОБСЕ подчеркнул, что действующее законодательство по-прежнему содержит много положений, ограничивающих работу средств массовой информации и журналистов", - говорится в пресс-релизе офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по итогам его визита в Беларусь.

По словам А.Дезира, власти должны продвигать законы и нормативные акты, которые защищают принципы свободы слова и свободы средств массовой информации и способствуют усилению плюрализма средств массовой информации.

Представитель ОБСЕ также повторил свой призыв к белорусским властям изменить требования в отношении аккредитации журналистов и предоставить более эффективные способы доступа к информации. "Это давняя проблема, которую мое управление ранее неоднократно поднимало перед властями. Требования к аккредитации должны быть пересмотрены, чтобы улучшить условия работы СМИ", -  сказал он.

Кроме того, А.Дезир призвал начать демонополизацию государственных средств массовой информации в Беларуси,  а также внедрение механизмов, которые будут способствовать прозрачной конкуренции на рынке и равному доступу всех средств массовой информации к государственной поддержке и рекламному рынку.

"Мой офис продолжит диалог с белорусскими властями и надеется, что это сотрудничество принесет конструктивные и долгосрочные результаты, которые улучшат ситуацию со свободой СМИ в стране", - резюмировал А.Дезир.

Как сообщалось, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посещал Беларусь с визитом 18-20 марта.

 
 
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал белорусское правительство провести реформы, необходимые для развития более благоприятной и...
 
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