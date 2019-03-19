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Fitch снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 гг

20.03.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года.

Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 году ухудшена до 2,8% с 2,9%, сообщается в отчете агентства.

Перспективы роста глобальной экономики существенно ухудшились со времени публикации предыдущего Global Economic Outlook (GEO) в декабре 2018 года, отмечают аналитики Fitch. "Однако, несмотря на довольно агрессивное ухудшение нашего прогноза на 2019 год, мы не видим приближения глобальной рецессии", - говорится в сообщении.

Особенно резко, по мнению экспертов агентства, ухудшились перспективы для экономики еврозоны. Кроме того, признаки замедления в Китае стали намного очевиднее, а активность в других странах с развивающейся экономикой (EM) снизилась, что обусловлено резкими макроэкономическими изменениями в Турции и Аргентине после валютного кризиса прошлым летом. Это произошло на фоне неуклонного ослабления роста мировой торговли на протяжении 2018 года. Торговая война между США и Китаем, вероятно, оказала давление и исказила торговые потоки, но, что важнее, более слабый внутренний спрос в EM стал ключевым фактором замедления торговли.

Fitch ухудшило экономические прогнозы на текущий год для 15 из 20 стран, которые включены в GEO.

"После такого широкомасштабного ухудшения показателей нелегко определить главный источник шока. Но мы видим факторы, указывающие на то, что более слабый спрос на EM является основным двигателем спада в глобальном промышленном производстве и мировой торговле, - полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон. - Ужесточение долларовой ликвидности, которое наблюдалось в прошлом году после повышения ставок ФРС, несомненно имело некоторые негативные последствия для глобального роста, хотя экономика США сама по себе довольно устойчива".

Несмотря на резко ухудшающуюся картину роста мировой экономики, эксперты агентства не видят признаков наступления глобальной рецессии.

"Американская экономика все еще увеличивается темпами выше тренда, низкая безработица и хороший рост доходов домохозяйств поддерживают потребительские расходы, а фискальная политика ослабляется. Некоторая слабость в странах EM отражает временные факторы, которые в скором времени должны пойти на убыль", - сообщается в отчете.

В частности, введение США существенных импортных пошлин, которое должно было произойти в начале марта, пока не произошло, и усиливается надежда на то, что этого удастся избежать.

Помимо этого Fitch указывает на значительные сдвиги в денежно-кредитной политике в различных регионах мира в последние месяцы. Федрезерв дал намек на паузу в повышении процентных ставок, и теперь ожидается всего один подъем в 2019 году по сравнению с ранее ожидавшимися тремя. Европейский центральный банк вряд ли повысит ставки до конца 2020 года, а также может возобновить покупку активов позднее в этом году.

По сравнению с декабрьским прогнозом Fitch наиболее существенно ухудшило оценку роста экономики в текущем году для Турции - на 1,7 процентного пункта, Италии - на 1 п.п., Австралии и Швейцарии - на 0,7 п.п., Германии - на 0,6 п.п. Для еврозоны в целом прогноз снижен на 0,7 п.п. Исключением в регионе стала только Польша, ожидания роста ВВП которой были улучшены.

Аналитики агентства сохранили прогноз для Китая и снизили на 0,3 п.п. для США.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года. Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам...
 
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