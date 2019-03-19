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Украина расширила антироссийские санкции, в списке - 294 юрлица и 848 физлица

20.03.2019 17:56 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", в том числе относительно руководителей Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкциивведены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта "О применении, отмене и...
 
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