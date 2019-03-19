Nissan приступил к ездовым испытаниям второго поколения Juke

На европейском рынке самый маленький в модельном ряду Nissan кроссовер пришелся, что называется, ко двору, а потому сильно задержался на конвейере — Juke первого поколения был представлен в 2010 году. 9 лет по нынешним меркам автопрома — целая вечность, а посему не за горами появление преемника ходовой модели.





Сильно закамуфлированные прототипы второго Juke на днях попали в объективы камер фотошпионов на юге Европы. И уже по этим снимкам можно понять, что новый кроссовер сохранит общую концепцию и пропорции своего успешного предшественника , главной особенностью которого стала довольно-таки эпатажная внешность. Впрочем, сами разработчики уверяют, что облик нового Juke все же не станет эволюцией прежней машины — новых стилевых решений, дескать, будет в изобилии.





Судя по фотографиям, одним из главных отличий от первого поколения Juke у грядущей новинки станут горизонтальные задние фонари в духе нынешнего Qashqai, которые сменят прежнюю оптику в виде бумерангов. Снимков интерьера нового Juke пока нет, но внутреннее убранство «паркетника», по всей видимости, со сменой поколений будет основательно перекроено.





Но самое главное, что за основу второго поколения Juke будет взята платформа CMF-B, которая породнит «паркетник» Nissan с новым Renault Clio , недавно показанным на Женевском автосалоне. Под капотом ожидаются бензиновая литровая «тройка», турбо-«четверка» объемом 1,6 л и 1,5-литровый дизель, позже в гамме должна появиться и гибридная модификация.

Продажи нового Juke должны начаться до конца текущего года — вскоре после ожидаемой премьеры осенью на автосалоне во Франкфурте.