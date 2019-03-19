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Nissan приступил к ездовым испытаниям второго поколения Juke
На европейском рынке самый маленький в модельном ряду Nissan кроссовер пришелся, что называется, ко двору, а потому сильно задержался на конвейере — Juke первого поколения был представлен в 2010 году. 9 лет по нынешним меркам автопрома — целая вечность, а посему не за горами появление преемника ходовой модели.
Сильно закамуфлированные прототипы второго Juke на днях попали в объективы камер фотошпионов на юге Европы. И уже по этим снимкам можно понять, что новый кроссовер сохранит общую концепцию и пропорции своего успешного
Судя по фотографиям, одним из главных отличий от первого поколения Juke у грядущей новинки станут горизонтальные задние фонари в духе нынешнего Qashqai, которые сменят прежнюю оптику в виде бумерангов. Снимков интерьера нового Juke пока нет, но внутреннее убранство «паркетника», по всей видимости, со сменой поколений будет основательно перекроено.
Но самое главное, что за основу второго поколения Juke будет взята платформа CMF-B, которая породнит «паркетник» Nissan с новым
Продажи нового Juke должны начаться до конца текущего года — вскоре после ожидаемой премьеры осенью на автосалоне во Франкфурте.
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Кроссовер Nissan Juke первого поколения был представлен еще в 2010 году. 9 лет по нынешним меркам автопрома - целая вечность, а посему не за горами появление преемника.
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