У парня чуть не поехала крыша - Серхио Рамос подарил ему свитер





После тренировки перед матчами квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 Рамос подошел к фанатам, чтобы расписаться на футболках. Один из болельщиков протянул защитнику майку и поговорил с ним. Внезапно Рамос стянул с себя свитер и отдал его молодому человеку. Тот уткнулся в кофту лицом и зарыдал.







