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22 - 25 в Минске ограничат движение по проспекту Машерова
В районе моста через Свислочь будут ремонтировать дорогу.
С 23.00 22 марта до 4.00 25 марта в связи с проведением ремонтных работ на проспекте будет частично ограничено движение транспортных средств в районе моста через реку Свислочь, - говорит старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько. - Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения,
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В районе моста через Свислочь будут ремонтировать дорогу.
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