Как уходили руководители постсоветских стран

С сегодняшнего дня глава государства – спикер Сената Касым-Жамарт Токаев, которого во главе верхней палаты парламента сменила дочь елбасы (лидера нации) Дарига Назарбаева.





Вместе с тем сам Нурсултан Назарбаев, который руководит Казахстаном еще с советских времен, уходить на пенсию не собирается. Он по-прежнему возглавляет Совет безопасности и продолжает контролировать все ключевые вопросы. Среди подчиненных ему даже новый президент. Ситуация как в том анекдоте: «Дорогие граждане, я отказываюсь от поста президента. Коронация назначена на завтра».





В связи с этим мы решили посмотреть, как уходили со своих постов другие руководители постсоветских стран.

Вперед ногами

До самой смерти держались за власть несколько постсоветских лидеров. Из президентского кресла на тот свет отправились президенты Азербайджана Гейдар Алиев (в 2003 году), Туркменистана Сапармурат Ниязов (в 2006 г.) и Узбекистана Ислам Каримов (в 2016 г.).





После них в азербайджанском случае к власти пришел сын Алиева Ильхам, а в Туркменистане и Узбекистане близкие соратники умерших – соответственно Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев. Все трое и до сих пор управляют своими странами.

Рокировочка

Накануне окончания 1999 года с поста ушел президент России Борис Ельцин, который перед этим представил всем своего официального преемника – бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Тот в свою очередь в 2008 году также посадил в президентское кресло своего преемника – Дмитрия Медведева, пересев с него на премьерское, но в 2012 году Путин снова вернулся в Кремль, и планирует находиться там Путин минимум до 2024 года.





В 2018 году совершить в чем-то подобную рокировку попробовал и президент Армении Серж Саргсян, но в результате народных протестов он был вынужден отказаться от своих планов и полностью уйти в отставку.

Революции и перевороты

В целом, революции не такое уж и редкое явление для постсоветских стран. Массовые протесты стали причиной ухода от власти первого президента Азербайджана Аяза Муталлибова в 1992 году, военный мятеж – его преемника Абульфаза Эльчибея в 1993 г. Последнему на смену и пришел Гейдар Алиев.





На волне гражданской войны и выступлений исламистов от власти в 1992 году был вынужден отказаться второй президент Таджикистана Рахмон Набиев. Его преемник Эмомали Рахмон руководит страной и поныне. В результате революций и переворотов президентских постов лишились также руководители Грузии Звиад Гамсахурдия в 1993-м и Эдуард Шеварднадзе в 2003-м, президенты Кыргызстана Аскар Акаев в 2005-м и Курманбек Бакиев в 2010-м.





В 2009-м году под давлением народных протестов сложил с себя полномочия президент Молдовы, коммунист Владимир Воронин, а в 2014 в результате победы Майдана убежал в Россию его украинский коллега Виктор Янукович.

Импичменты

В результате вотума недоверия парламенту в 1991 году ушел в отставку и первый президент Таджикистана Кахар Махкамов. А в 2004 году в результате импичмента и суда был отстранен от исполнения обязанностей президент Литвы Роландас Паксас, который обвинялся в связях с международными преступниками и в нарушении президентской присяги.





В 1998 году в результате раскола в правительстве подал в отставку и президент Армении Левон Тер-Петросян.





Наиболее спокойно власти изменялись в балтийских Латвии и Эстонии, где не было ни одного переворота, революции или даже импичмента, а все президенты регулярно менялись в результате выборов. Да и избирают руководителей государства там в парламенте, а не на всенародных выборах.





В результате выборов, за некоторыми исключениями, менялись президенты также в Армении, Грузии, Кыргызстане, Молдове и Украине.





Мы же в Беларуси пока только следим за тем, как меняются руководители государств в других странах. Александр Лукашенко, избранный в 1994 году президентом, продолжает управлять страной уже 25 лет и собирается баллотироваться на ближайших выборах. Но это уже совсем другая история.



