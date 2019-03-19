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Небольшой перенос срока Brexit возможен, если британский парламент одобрит сделку с ЕС - Туск

20.03.2019 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"После консультаций, которые я проводил в минувшие дни, я полагаю, что небольшой перенос сроков был бы возможен", - сказал он в среду.

"Но он будет при определенных условиях - при положительных результатах голосования в Палате общин (британского парламента - ИФ) по соглашению о выходе (Великобритании из ЕС)", - добавил Д.Туск.

В то же время он заявил, что длительность возможной отсрочки Brexit пока неизвестна.

Он добавил, что предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по переносу сроков Brexit вызывает "целый ряд вопросов юридического и политического свойства", и оно будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг, 21 марта.

Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, и соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

 
 
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Перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном, заявил...
 
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