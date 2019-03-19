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Проспекты имени Назарбаева появятся в городах Казахстана

20.03.2019 19:16 — Разное | Интерфакс  
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Депутаты городских и областных маслихатов (советов) ряда регионов Казахстана поддержали инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о переименовании улиц и проспектов в честь лидера нации Нурсултана Назарбаева.

В Павлодаре (адмцентр Павлодарской области) депутаты областного маслихата приняли решение о переименовании центральной улицы Тауелсиздик (Независимость) в проспект имени Н.Назарбаева, сообщили в пресс-службе акима (главы администрации) области.

В Петропавловске (адмцентр Северо-Казахстанской области) именем Н.Назарбаева будет названа улица Мира. Депутаты городского маслихата единогласно поддержали решение о переименовании.

"Депутаты посчитали, что одна из центральных улиц города протяженностью 6,8 км достойна имени этого исторического деятеля. Мы исходили из тех представлений, что наш город растет и развивается. Эта улица проходит через все его части и соединяет центр и окраину", - сказал в ходе сессии депутат гормаслихата Павел Афанасьев.

Появится проспект имени Н.Назарбаева и в Караганде (адмцентр Карагандинской области). В ходе внеочередной сессии городского маслихата местные депутаты решили объединить бульвар Мира и улицу Нарманбета Тулепова и назвать в честь первого президента. Представители общественности также выступили в поддержку данной инициативы.

Имя первого президента решили дать также проспектам в Атырау (адмцентр Атырауской области), Уральске (адмцентр Западно-Казахстанской области) и Усть-Каменогорске (адмцентр Восточно-Казахстанской области).

В Актау (адмцентр Мангистауской области) депутаты областного маслихата проголосовали за переименование проспекта Первого президента в проспект Н.Назарбаева.

Как сообщалось, в Шымкенте (город на юге Казахстана) местные депутаты в ходе внеочередной сессии предложили переименовать проспект Астаны в честь Нурсултана Назарбаева.

19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года, возложены на бывшего спикера сената парламента К.Токаева.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента он принес присягу президента народу страны и предложил увековечить имя первого президента республики Н.Назарбаева в названии столицы и переименовать Астану в Нурсултан. Кроме этого, новый глава государства посчитал, что центральные улицы в областных центрах Казахстана также должны носить имя первого президента.

 
 
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Депутаты городских и областных маслихатов (советов) ряда регионов Казахстана поддержали инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о переименовании улиц и...
 
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