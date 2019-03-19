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В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и 4 пролета разделительного ограждения

20.03.2019 20:13 — Разное | Tut.by  
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В Гродно легковушка снесла дорожный знак и четыре пролета разделительного ограждения. Инцидент попал в объектив видеорегистратора встречного автомобиля Департамента охраны.

Происшествие случилось днем 20 марта на улице Победы областного центра. Водитель BMW ехал со стороны улицы Пестрака и не справился с управлением, в результате чего автомобиль в заносе вылетел на разделительную полосу, где снес дорожный знак и четыре пролета металлического ограждения.


Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сотрудники милиции задержали водителя легковушки, так как он имел явные признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование и давать объяснения 28-летний мужчина отказался. Выяснилось, что права управления он никогда не имел.

 
Теги: Гродно
 
 
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Проходить медицинское освидетельствование и давать объяснения 28-летний мужчина отказался. Выяснилось, что права управления он никогда не имел.
 
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