В Гродно пьяный бесправник на BMW снес знак и 4 пролета разделительного ограждения

В Гродно легковушка снесла дорожный знак и четыре пролета разделительного ограждения. Инцидент попал в объектив видеорегистратора встречного автомобиля Департамента охраны.

Происшествие случилось днем 20 марта на улице Победы областного центра. Водитель BMW ехал со стороны улицы Пестрака и не справился с управлением, в результате чего автомобиль в заносе вылетел на разделительную полосу, где снес дорожный знак и четыре пролета металлического ограждения.





Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сотрудники милиции задержали водителя легковушки, так как он имел явные признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование и давать объяснения 28-летний мужчина отказался. Выяснилось, что права управления он никогда не имел.