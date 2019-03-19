ИП ограничили закупку товара за границей за наличные. Но власти могут пересмотреть свое решение

Предприниматели, которые занимаются мелкорозничной торговлей, активно обсуждают новшество от властей — ограничение на наличные расчеты за границей. Из-за измененией ипэшники не смогут закупать товар за рубежом у юрлиц за наличные. Общественное объединение «Перспектива» написало письмо в Нацбанк с пояснениями, почему предпринимателям нужно все-таки разрешить рассчитываться наличными. Совет по развитию предпринимательства при президенте обещает решить этот вопрос.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

«Проводить операции по безналу накладно и крайне невыгодно для малого бизнеса»

Напомним, в Беларуси для юрлиц ввели изменения в расчетах с юрлицами-нерезидентами — с 1 марта для них сужена возможность использовать наличную валюту. В большинстве случаев они могут прибегать только к безналичным расчетам. Новшества затронули и индивидуальных предпринимателей. Изменения предусмотрены постановлением Нацбанка от 19 декабря 2018 года № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций».

— Мы узнали о запрете случайно, — рассказывает Анатолий Шумченко, председатель РОО «Перспектива». — Постановление Нацбанка проходило согласование в конце ноября — декабре прошлого года в Совете министров и в Госконтроле, а нас — предпринимательское сообщество — никто в известность не поставил, хотя это напрямую касается нашей работы. А 4 марта среди предпринимателей в Гомеле пошли слухи, что нам запретили рассчитываться наличкой. Позже Нацбанк подтвердил, что это так. Мы позвонили в МНС и в Минэкономики, но там все пожимали плечами и не понимали, о чем идет речь.

Напомним, в Нацбанке ранее поясняли, что проект постановления обсуждался со всеми заинтересованными сторонами, в том числе направлялся в совет по развитию предпринимательства. Уточним, что в этот совет входят в основном представители среднего и крупного бизнеса.

«Перспектива» написала письмо в Нацбанк с подробными разъяснениями, почему этот запрет — большая ошибка и чем чревато принятие такого решения. Организация просит разрешить ИП использовать для расчетов за границей с юрлицами и физлицами наличную валюту при разовых сделках до 1000 евро от одного поставщика.

— Индивидуальные предприниматели розничной торговли работают с маленькими партиями товаров и ограничены в суммах закупок. Из-за небольших сумм разовых сделок (на сумму до 1000 евро) проводить операции по безналичному расчету накладно и крайне невыгодно для малого бизнеса, потому что у коммерческих банков при таких суммах высокие проценты ставок. Это несет большие издержки и ведет к существенному удорожанию товаров, — поясняет Анатолий Шумченко.

Председатель «Перспективы» отмечает, что «повышение стоимости товара понижает его конкурентоспособность по отношению к более крупным игрокам рынка».

— Также нужно учитывать, что на многих традиционных рынках в России, где закупаются около 80% ИП, элементарно нет технических условий для безналичных расчетов и операции проходят исключительно за наличный расчет, — продолжает председатель «Перспективы». — Понятно, что таким образом власти хотят пресечь закупки по серым схемам, сделать расчеты более прозрачными, но одно дело теория, а другое — практика.



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Фото: Владислав Кулецкий, TUT.BY

Также «Перспектива» напомнила, что «ИП розничной торговли уплачивают немалые суммы ввозного НДС в бюджет страны, особенно это чувствительно в регионах, где каждая копейка на счету».

«В случае нерешения проблемы в указанные сроки РОО „Перспектива“ прогнозирует резкое падение платежей, вплоть до нуля, от ИП розничной торговли за март и последующие за ним месяцы, с момента запрета расчётов за наличные вне нашей республики. Тем самым хотим подчеркнуть прямую связь уплаты налогов и скорейшего внесения изменений в постановление № 612. И это не от нежелания вносить платежи в бюджет, а от невозможности в рамках закона осуществлять свою предпринимательскую деятельность для более чем 93% субъектов хозяйствования данного сектора экономики с 1 марта 2019 года», написано в заключение письма.

По словам Анатолия Шумченко, в Нацбанке сказали, что будут думать о том, чтобы внести изменения в этой части.

— Также нас просили подумать и установить временные рамки, с какого времени мы — предприниматели — все-таки сможем вести расчеты по безналу. Но мы не знаем, когда на российских рынках наведут порядок, когда там начнут работать как положено, — говорит председатель «Перспективы».



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Александра Квиткевич, TUT.BY

Вопрос с безналичными расчетами, похоже, будет решен

Сегодня на официальном сайте Совета по развитию предпринимательства при президенте появилась информация о том, что вопрос с безналичными расчетами все-таки будет решен, и, похоже, в положительную сторону.

19 марта чиновники провели совещание по этому вопросу.

«Поступающие обращения индивидуальных предпринимателей, прежде всего осуществляющих розничную торговлю на региональных рынках, свидетельствуют, что выполнение требований постановления правления Национального банка Республики Беларусь № 612 не только резко снижает эффективность их работы, но и создает угрозу их дальнейшему функционированию. Поэтому участниками совещания был сделан вывод, что в целях недопущения существенного ухудшения условий хозяйствования субъектов данного сектора необходимы более либеральные меры, обеспечивающие их постепенный переход на общие условия расчетов за приобретенные товары», — написано на сайте совета.

Кроме того, в сообщении говорится, что «при обсуждении был также выработан вариант решения, который получит нормативно-правовое оформление в течение ближайшего времени».