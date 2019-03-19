

В День 25-летия Конституции РБ молодым гражданам г.Солигорска вручили паспорта. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

15 марта в большом зале Солигорского районного исполнительного комитета, в рамках республиканской акции «Я – гражданин Республики Беларусь», приуроченной к 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь, состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Республики Беларусь.

Несомненно, этот день ученикам школ запомнится надолго. И дело не только в том, что ребята были приглашены на торжественную церемонию вручения паспортов, и им предстояло получить свой главный в жизни документ. Событие это было очень важным, значимым еще и потому, что с этого момента парни и девушки будут самым непосредственным образом участвовать в жизни нашего государства и благодаря своим знаниям и умениям пытаться менять ее в лучшую сторону, учиться любить свою Родину.













В этот день почетными гостями мероприятия стали: председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, первый заместитель председателя Солигорского райисполкома, начальник управления с/х и продовольствия Александр Григорьевич Лаптик, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый, почётные граждане г. Солигорска.













По традиции открыл мероприятие государственный гимн Республики Беларусь, которые присутствующие прослушали стоя, демонстрируя свое уважение к национальным символам.





В приветственной речи председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева обратилась к ребятам серьезно подумать о своем будущем, найти профессию по призванию и не забывать родной край.



— День Конституции несет в себе глубокое содержание, ведь главный закон является отражением нашего менталитета, зеркалом жизни страны. В этот праздничный день желаю благополучия, мира и согласия, дальнейшего процветания нашему общему дому – Республике Беларусь, — подчеркнула в своём выступлении Алла Васильевна Калеева.







Собравшиеся узнали об истории появления паспорта, его становлении как документа, удостоверяющего личность. Кроме того, ребятам объяснили их права и обязанности, рассказали, что теперь они несут ответственность, как перед собой, так и перед теми, кто все эти годы окружал их заботой и вниманием.









С напутственным словом к юным гражданам г. Солигорска обратились также и член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый, почетный гражданин г. Солигорска Елена Поликарповна Козырева.









24 лучших представителей учащейся молодежи города Солигорска, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты общественных молодежных объединений сегодня в торжественной обстановке получили главные в жизни документы. Документы, которые не только удостоверяют личность, но и открывают двери во взрослую жизнь.



Под громкие аплодисменты ребятам этот важный документ вручали председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый.



Кроме паспортов, каждому юноше и девушке были вручены — Конституция Республики Беларусь и книга «Я — гражданин Республики Беларусь».







После церемонии вручения ответственное слово предоставили молодому гражданину Республики Беларусь, учащемуся ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» Максиму Бунасу.



От имени всех ребят он пообещал быть достойными памяти дедов и прадедов, отдавших жизнь за честь и независимость нашей Родины, примерными делами, трудом и учебой укреплять доброе имя своей страны и все сделать для ее процветания.







Музыкальным подарком для юных граждан г. Солигорска и всех присутствующих стали песни в исполнении Арины Курлович, Андрея Цубы, Эвелины Дроздовой, Валерии Тарасевич.













Безусловно, все 24 ребят достойно выдержали экзамен на гражданскую зрелость, и в дальнейшем будут гордо нести звание гражданина своей страны и отстаивать её независимость и право на светлое будущее. Паспорт даст им право участвовать в принятии судьбоносных решений, а также нести ответственность за настоящее и будущее своей Родины.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».