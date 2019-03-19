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Девочка из Солигорска поздравила Елизавету ІІ с Рождеством и получила ответ.
20.03.2019 — Разное | Soligorsk News
14 марта 2019 18:16 2493
Девочка из Солигорска поздравила Елизавету ІІ с Рождеством и получила ответ.
Письмо из Букингемского дворца пришло только в марте: в нем фрейлина от имени королевы благодарит девочку за подарок.
Анастасии Рафиевой из Солигорска в мае исполнится три года. Она ходит в садик и еще не умеет читать по-английски, но у нее есть хороший повод научиться как можно скорее: на днях ей пришло письмо с официальной печатью Букингемского дворца.
«Она выбрала свинюшку, наверное, потому, что в преддверии Нового года дома было много разноплановых свинок, моя жена шила куклы в подарок в виде поросят», – рассказывает папа Насти, Сергей.
«После свадьбы жена не стала менять фамилию, а дочку записали на меня. Получается, у нас в семье я и дочка – Рафиевы, а жена – Ковальчук. В письме к королеве текст был составлен от семьи Рафиевых, но в конце жена автоматически написала: «с уважением, Елена Ковальчук», – объясняет Сергей.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
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14 марта 2019 18:16 2493 Девочка из Солигорска поздравила Елизавету ІІ с...
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