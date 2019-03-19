

Девочка из Солигорска поздравила Елизавету ІІ с Рождеством и получила ответ. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: sputnik.by

Письмо из Букингемского дворца пришло только в марте: в нем фрейлина от имени королевы благодарит девочку за подарок.

Анастасии Рафиевой из Солигорска в мае исполнится три года. Она ходит в садик и еще не умеет читать по-английски, но у нее есть хороший повод научиться как можно скорее: на днях ей пришло письмо с официальной печатью Букингемского дворца.



Идея поздравить английскую королеву появилась у маленькой Насти, когда она смотрела передачу про Великобританию. Узнав от мамы, кто едет в красивой карете, девочка спросила, что Дед Мороз подарит королеве. Когда выяснилось, что Елизавета ІІ живет очень далеко и белорусский Дед Мороз вряд ли отправится к ней с подарком, Настя решила, что бабушку обязательно нужно поздравить и послать ей подарок – брошку-свинку, символ 2019 года.







«Она выбрала свинюшку, наверное, потому, что в преддверии Нового года дома было много разноплановых свинок, моя жена шила куклы в подарок в виде поросят», – рассказывает папа Насти, Сергей.



Брошку, которая стала презентом английской королеве, он сделал своими руками. Письмо писали все вместе, и с ним в итоге вышла небольшая путаница.







«После свадьбы жена не стала менять фамилию, а дочку записали на меня. Получается, у нас в семье я и дочка – Рафиевы, а жена – Ковальчук. В письме к королеве текст был составлен от семьи Рафиевых, но в конце жена автоматически написала: «с уважением, Елена Ковальчук», – объясняет Сергей.



При этом даже несмотря на небольшое недоразумение, послание из дворца было приятным сюрпризом и будет храниться как семейная реликвия, а Настя немного подрастет и обязательно прочитает его, а может, напишет Елизавете ІІ лично.

