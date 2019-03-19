Фруктово-ягодное вино из Слуцкого района стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»





В номинации «Продовольственные товары» решением жюри и потребителей были отмечена продукция ОСП «Вино-водочный завод «Колос» ОАО «Дорорс»: вино фруктово-ягодное «Белорусское традиционное», настойка горькая «Белорусская» с женьшенем», а также настойка сладкая «Вишневая» с коньяком». Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Кстати, деревню Новые Рачковичи посещал президент Беларуси во время своего последнего визита в Слуцк. Но вернёмся к конкурсу.

«Отличительной чертой нынешнего конкурса стал большой интерес к нему не только со стороны самих участников, но и потребителей, которые активно голосовали на специальном Интернет-ресурсе. Активность при Интернет-голосовании говорит о возрастающем доверии потребителей к конкурсу, и мы, конкурсное жюри, которое проводит оценку и одобрение того или иного лауреата, конечно, используем в своей работе результаты голосования, полученные непосредственно от потребителей, — отметил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий. — Наибольшее количество голосов пришлось на номинацию «Продовольственные товары» – 74 %. Это естественно и понятно, потому что каждому потребителю важно, что он употребляет в пищу, какого качества эти продукты и кто их производит. Это говорит о том, что доверие к продуктам питания, произведенным в Беларуси, у наших потребителей гораздо выше, чем к другим».

«Продукция предприятий – лауреатов конкурса, предприятий победителей – это эталонная продукция Минской области, — подчеркнул заместитель председателя Минского облисполкома Николай. — Медали не дают просто так. Иметь на своей упаковке знак «Лучший товар года» – одна из лучших реклам, которые возможны для предприятий и их товаров. Безусловно, это поможет и продвижению продукции на экспорт».

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта и в ежегодном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь».

«Мы рассылаем этот каталог всем представительствам Республики Беларусь за рубежом. Такая реклама – большое подспорье нашим производителям. Однако самая главная мотивация – знать, что их товары признаны лучшими. Сегодня производить качественный продукт – престижно и выгодно», — добавил Валентин Татарицкий, пожелав белорусским производителям новых идей, внедрения современного оборудования и высокоэффективных технологий.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится Госстандартом совместно с областными исполнительными комитетами и Минским горисполкомом. Он направлен на выявление, популяризацию и продвижение высококачественной продукции, стимулирование деятельности отечественных производителей по повышению качества и конкурентоспособности белорусских товаров. Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2018 г. в стране стали 274 товара, выпускаемые 175 организациями.

Продукция ОСП «Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС» известна в стране и за рубежом. Предприятие выпускает: вина плодовые и фруктово-ягодные, ликеро-водочные изделия, коньяки.

Для ОСП «Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС» эта награда в 2019 году уже не первая. На конкурсе «Инновационный продукт» в рамках XXVI международной выставки «Продэкспо 2019», который проводился в феврале 2019 года в Москве, в номинации «Инновации в составе продукта» золотой медалью награждена настойка горькая «Белорусская с женьшенем» и в номинации «Инновации в составе продукта. Инновации в технологии» - серебряной медалью настойка сладкая «Смородиновая с коньяком».