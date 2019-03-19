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Инфляция, курсовая политика и процентные ставки. Нацбанк обозначил направления на текущий год

20.03.2019 20:45 — Разное | Ежедневник  
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Инфляция, курсовая политика и процентные ставки. Нацбанк обозначил направления на текущий год

Фокус политики Национального банка будет направлен на удержание инфляции на уровне 4-5%, а тренд на снижение процентных ставок в экономике сохранится.

«Сегодня нам удалось достичь каких-то результатов, – констатировал начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин на форуме «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика» 20 марта. – Инфляция в последние три года находится на уровне близком к 5-6%».

Нацбанк и далее будет, по его словам, работать в этом направлении, чтобы в ближайшие пять лет инфляция  сохранялась на уровне не более 4-5%.

«В рамках этого основные усилия будут направлены на контроль над денежным предложением», – сказал представитель Нацбанка, отметив, что это ключевой фактор, который обеспечивает ценовую стабильность в стране.

При этом Нацбанк видит, что используемые инструменты должны совершенствоваться. Речь в частности идет о том, чтобы через два-три года планируется перейти к наиболее эффективному  режиму денежно-кредитной политики, который зарекомендовал себя и показал свою эффективность во многих странах мира – таргетированию инфляции.

Курс в свободное плавание

«Конечно, для этого предстоит много сделать как внутри Нацбанка, так и совместно с правительством. Это прежде всего повышение нашей операционной независимости, переход в области курсовой политики к свободному плаванию», – сказал Дмитрий Мурин.

Он пояснил, что сейчас курс формируется при ограниченном вмешательстве Нацбанка. То есть практически ежедневно регулятор присутствует на валютном рынке и по необходимости сглаживает колебания, «которые могут быть чрезмерными».

Между тем, в планах Национального банка уйти от этого, чтобы курс формировался сам под влиянием фундаментальных факторов, на основе спроса и предложения.

По оценкам регулятора, это процесс займет около двух-трех лет, после чего можно будет объявлять о так называемом свободном плавании белорусского рубля.

Существенного снижения процентных ставок ждать не стоит

Касаясь вопроса процентных ставок, Дмитрий Мурин заметил, что сегодня в Беларуси все ожидают достаточно быстрого и существенного их снижения.

«К сожалению, учитывая текущую инфляцию, я бы не стал ждать значительного снижения процентных ставок. Хотя хочу отметить, что тренд на постепенное их снижение будет сохраняться», – обратил внимание представитель Нацбанка.

Однако, признал он, все будет зависеть от инфляции и инфляционных ожиданий, которые сейчас превышают в два раза фактический уровень инфляции.

«Также мы не раз слышим, что, мол, Нацбанк должен установить какие-то льготные условия по процентным ставкам для определенных отраслей экономики и видов деятельности, – обратил внимание Мурин. –  Сразу скажу, что такого инструмента у Нацбанка нет».

По его словам, та процентная политика, которая проводится, те инструменты, которые имеются, они распространяются на всю экономику и каких-то преференций Нацбанк устанавливать не может.

О доступности кредитов

«Если же говорить о доступности кредитных ресурсов, она складывается не только из  уровня процентных ставок но и из того какие инструменты  и продукты предлагают банки,  а также из того, насколько они прозрачны», – сказал представитель Нацбанка.

Мурин также отметил, что будет вестись работа, чтобы не только банковские кредиты становились инструментов финансирования предпринимательской деятельности. В частности речь идет о том, чтобы расширить доступ субъектам малого и среднего предпринимательства через развитие сервисов онлайн у банков, расширение возможностей получения займов у микрофинансовых организаций.

 
 
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Фокус политики Национального банка будет направлен на удержание инфляции на уровне 4-5%, а тренд на снижение процентных ставок в экономике сохранится.
 
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