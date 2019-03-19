ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 20.03.2019

20.03.2019 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сколько отечественных брендов представлено на выставке в Тбилиси? Как будут изменяться цены на автомобильное топливо? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

В ТБИЛИСИ НАЧАЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS

Более 70 компаний, представляющих самые различные отрасли и сферы отечественной экономики, презентуют свою продукцию на открывшейся 20 марта в Тбилиси выставке Made in Belarus. На стендах представлены несколько сотен белорусских брендов – от огромных машин до продуктов питания.

Новости экономики за 20.03.2019

В 2019 году организаторам удалось существенно изменить формат мероприятия. Непосредственно выставку совместили с ярмаркой-продажей. Поэтому и бизнесмены, и простые посетители могут не только рассматривать и дегустировать продукцию, но и сразу покупать понравившиеся образцы.

Made in Belarus в Тбилиси стала четвертой по счету. Ранее аналогичные форумы состоялись в Астане, Киеве и Ташкенте, а следующий пройдет в Алматы.

Новости экономики за 20.03.2019

БОЛЕЕ ТРЕТИ ВВЕДЕННОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019 ГОДУ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЕНО ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2019 году уже введено в эксплуатацию 175 тысяч квадратных метров жилья. Это более 36 % от общего объема новых площадей. 122 тысячи метров построены с господдержкой. Всего с начала года новоселов приняли более 4000 квартир.

Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесён на рассмотрение в Администрацию Президента

Тактика изменения розничных цен на автомобильное топливо в Беларуси останется прежней
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сколько отечественных брендов представлено на выставке в Тбилиси? Как будут изменяться цены на автомобильное топливо? Деловые новости в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика