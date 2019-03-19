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В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса
Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса появилась еще одна возможность получения помощи от государства. Объявлен конкурс инвестиционных проектов для получения финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, экспортной торговли, производства энерго- и ресурсо- сберегающей продукции, внедрению новых технологий. В качестве господдержки предлагаются деньги в виде займа и имущество на условиях финансовой аренды на общую сумму до 255 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса появилась еще одна возможность получения помощи от государства. Объявлен конкурс инвестиционных проектов для...
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