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Тактика изменения розничных цен на автомобильное топливо в Беларуси останется прежней

20.03.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Изменение ставок акцизов на автомобильное топливо и последующее увеличение оптовых цен не приведет к существенным колебаниям цен розничных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Белнефтехиме» заверили, что тактика концерна останется прежней: плановое, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов, таких как стоимость сырья, курс рубля и налогообложение.

Больше новостей экономики за 20 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Изменение ставок акцизов на автомобильное топливо и последующее увеличение оптовых цен не приведет к существенным колебаниям цен розничных,...
 
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