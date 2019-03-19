Тактика изменения розничных цен на автомобильное топливо в Беларуси останется прежней

Новости Беларуси. Изменение ставок акцизов на автомобильное топливо и последующее увеличение оптовых цен не приведет к существенным колебаниям цен розничных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Белнефтехиме» заверили, что тактика концерна останется прежней: плановое, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов, таких как стоимость сырья, курс рубля и налогообложение.