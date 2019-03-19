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Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

20.03.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В студии Новости «24 часа» директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин. Мы узнали у него, как на Европейских играх в Минске будет осуществляться контроль на предмет, честную ли игру ведут спортсмены, не принимают ли запрещенные препараты.

«Мы создаем международную команду»

Евгений Горин, СТВ:
Денис, добрый вечер! С одной стороны, Европейские игры – это, конечно же, большое доверие к Беларуси. Это признание того, что наша страна может проводить масштабные спортивные соревнования. С другой – проверка на прочность. Наверняка к работе Национального антидопингового агентства будет приковано внимание всего мира. Справитесь? Тех же допинг-офицеров вам хватит, ведь проб наверняка будет много?

Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства:
Работа антидопинговых служб на всех крупных соревнованиях происходит под аудитом и мониторингом независимых наблюдателей. Так проходили первые Европейские игры, так проходит мониторинг со стороны WADA на всех Олимпийских играх. Не исключение наши Европейские игры – тоже под пристальным вниманием со стороны WADA.

Непосредственно сама работа – мы создаем международную команду. Это не только представители Беларуси. Это представители многих стран, которые принимали участие в антидопинговых программах уже на Олимпиадах, Европейских играх. Мы привлекаем сплав молодости и опыта. То есть те люди, которые не единожды работали на Олимпийских и Европейских играх, естественно, могут более молодым белорусским допинг-офицерам показать класс работы.

Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

Что делает НАДА, чтобы не повторился скандал Олимпиады в Сочи?

Евгений Горин:
Олимпиада в Сочи закончилась большим скандалом, связанным с возможной подменой допинг-проб. Что делает НАДА, WADA, чтобы такая ситуация не повторилась?

Денис Мужжухин:
Мы выстаиваем всю работу максимально прозрачно, и чтобы она полностью соответствовала всем международным стандартам. И тогда у нас таких ситуаций гарантированно не получится.

Какие спортсмены проходят допинг-пробы первыми?

Евгений Горин:
А кто пройдет допинг-пробу в первую очередь? Это медалисты и олимпийцы?

Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

Денис Мужжухин:
Конечно, в первую очередь по критериям риска. В первую очередь призеры и те виды спорта, где наибольшая статистика нарушений, будут подвергнуты большему контролю. Но нас просили – план тестирования «top secret» – никого до этой информации не допускать.

«Настраиваем, чтобы продукты питания и напитки всегда были под присмотром»

Евгений Горин:
Еду же спортсменам будут подавать повара, да? Тут возможна какая-то умышленная фальсификация – может быть, что-то в еду подсыплют?

Денис Мужжухин:
Есть камеры видеонаблюдения. Процесс приготовления пищи тоже будет под присмотром специалистов. То, что касается той еды, которую атлет по неосмотрительности оставляет – ну, тут уже фактор халатности. Мы своих спортсменов всегда обучаем и настраиваем, чтобы продукты питания и напитки, которые употребляются на таких крупных соревнованиях, всегда были под присмотром, чтобы это исключить.

Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

Появится ли у НАДА аккредитация WADA?

Евгений Горин:
А есть ли возможность для нашей национальной лаборатории получить аккредитацию WADA? Что для этого нужно?

Денис Мужжухин:
Лаборатория наша создана достаточно давно, но попали в этап моратория на аккредитацию в Европейском регионе. С нового года этот мораторий снят. Ведутся активные консультации и работы, чтобы нашу лабораторию включили в систему аккредитации. Сейчас разрабатывается новый стандарт, который позволит обеспечить качество лабораторий. И после того, как он будет утвержден Всемирным антидопинговым агентством, наша лаборатория под эти критерии и будет подавать заявку на аккредитацию.

«Мошенник есть везде»

Евгений Горин:
А можете поделиться какими-нибудь примерами, как спортсмены пытаются обходить допинг-пробы? Насколько хитрыми способами пользуются?

Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

Денис Мужжухин:
Ухищрений достаточно много. Не хотелось бы их, наверное, приводить в качестве примера, чтобы кто-то не стал злоупотреблять. Но на самом деле есть богатая коллекция историй, когда идут какие-то не химические «уклонения», так скажем, фармацевтические, а даже манипуляции – подменить пробу и так далее. И оборудование специальное выпускается.

Евгений Горин:
Собственно, как считает Национальное антидопинговое агентство – существует ли спорт современных достижений без допинга, или все-таки это утопия?

Денис Мужжухин:
Хотелось бы, чтобы так хоть где-то было. Но, наверное, мы понимаем, что это невозможно. Мошенник есть везде. То есть это обычный мошенник, который просто в спорте. И какой-то процент все равно будет выявляться.

Надо сказать, что где-то около 2 % всех мировых проб оказываются неблагоприятными и следует дисквалификация.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В студии Новости «24 часа» директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин. Мы узнали у него, как на Европейских играх в Минске...
 
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