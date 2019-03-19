Александр Глеб: Этот год — последний в моей карьере

Не обошел стороной матчи с «Арсеналом». Отреагировал на высказывание польского голкипера Войцеха Щенсного. Вспомнил, как недавно едва не оказался в чемпионате Индонезии. И главное (от чего болельщикам придется взгрустнуть) — этот сезон для Александра Глеба последний в яркой карьере.





— Мы встретились перед матчем сборной на старте очередного отбора, предыдущие были не очень удачными, какие ожидания?





— Такие же, как и перед предыдущими: верить, играть, стараться. А как оно получится, посмотрим.





— Еще год назад сборную ругали все кому не лень, сейчас после успешного выступления в Лиге наций в команду больше верят. Нет опасения, что после пары осечек болельщики снова начнуть хейтить команду?





— Это нормально, такой у нас народ, который хочет максимальный результат. Конечно, лучше, чтобы они поддерживали нас. Все-таки нам с жеребьевкой никогда не везло — редко попадались равные соперники. Всегда есть две команды топ-уровня, которым противостоять очень сложно. Но сейчас каждая команда умеет играть в футбол, и мы тоже, поэтому будем стараться показать максимум.





— Помочь сборной пробиться на Евро-2020 — это то, что держит Александра Глеба в футболе?





— И это тоже, конечно. Но и игра за БАТЭ.





— Вот котировки: букмекерская компания Parimatch дает коэффициент на победу сборной Голландии — 1.13. На Беларусь — 21. Это реальный расклад сил?





— 21?! Сейчас, честно говоря, у сборной Голландии выросло очень хорошее поколение. Они показывают очень красивый и зрелищный футбол. И самое главное — результативный. Нам будет трудно. Не хочу оценивать шансы, но в любом случае многое будет зависеть от нас. Чем меньше ошибок мы допустим, тем меньше шансов дадим сопернику. А если позволим сопернику играть в их футбол, то они смогут очень многое. Будем стараться меньше ошибаться, использовать стандарты, контратаки.





— Сколько очков из Голландии и Северной Ирландии нужно привезти, чтобы считать результат хорошим?





— Четыре.





— А если бы букмекеры принимали ставки — доиграет ли Глеб до 40 лет, можно было бы поставить?





— Нет, не доиграет, сразу скажу.





— Но в нашем чемпионате с таким опытом можно было бы.





— Можно было бы. Но тренер уже пробует молодых, не ставя меня в состав. А сидеть на скамейке — не много приносит удовольствия. Принято решение, что это мой заключительный год в футболе.





— До конца года?





— Посмотрим. Контракт до зимы.





— А есть в контракте специальные опции на этот счет?





— Есть и опции. Когда можно расстаться по обоюдному согласию. Все будет зависеть от здоровья.





— Но футбол-то по-прежнему приносит удовольствие?





— Да… Хотелось бы, конечно, играть больше. Но пока не так часто выпускают меня на поле. Стараюсь доказывать на тренировках, что способен играть. В любом случае тренер принимает решение, ему и отвечать за результат.





— Помнишь момент в карьере, когда ты был без контракта. Говорят, вы с товарищами играли по четвергам поздними вечерами на стадионе «Минска»?





— Это ребята, с которыми я начинал заниматься футболом. Миша Залевский собрал всех, мы общались, а потом предложили: давайте играть раз в неделю в удовольствие. Когда был без контракта, я постоянно ходил поиграть, провести время, поговорить — это здорово!





— БАТЭ выдал отличную еврокубковую кампанию, добравшись до плей-офф. Какие чувства были после ответной игры на «Эмирейтс»?





— Отличные. Очень было приятно, как меня встретили. Была ностальгия, конечно. Считаю, что «Арсенал» — топ-команда. Мы проиграли, но нам не повезло, у нас тоже были шансы. В любом случае это было достойно.





— После Лиги Европы пришлось вернуться в наши реалии, и БАТЭ впервые за долгие годы начал сезон с двух поражений, стечение обстоятельств?





— Не знаю. Нормально же с «Арсеналом» сыграли, готовы были. Может, с переменой полей связано. Готовились сначала в Турции, потом в Англии, там было поле ужасное просто. Дальше перешли на искусственное. Много травм тоже у ребят. Но все это не главное, причины нужно искать в себе. Будем стараться реабилитироваться.





— И снова все заговорили — БАТЭ уже не тот. Это конец многолетней гегемонии чемпиона?





— Я очень спокоен. Всегда такие были, есть и будут. Надо двигаться вперед и не обращать ни на кого внимания.





— Объективно, после ухода многих игроков в межсезонье БАТЭ стал слабее?





— Но ведь и пришло немало хороших ребят. Может, им нужно немного времени, чтобы влиться в команду. Игроки приличного класса, я уверен, что они помогут.













— С кем из тренеров, которые были в твоей богатой карьере, ты бы сравнил Алексея Багу?





— Ни с кем. Все разные тренеры у меня были.





— Он один из самых открытых, интересных тренеров, прямо находка для журналистов, а как в раздевалке он себя ведет?





— Когда выигрываем, то хорошее настроение (смеется). Бутсы в раздевалке не летают. Виктор Михайлович Гончаренко был более эмоциональным.





— Была информация зимой, что Глеб собрался поиграть в экзотическом чемпионате? Вроде в Индонезии, в общем, в юго-восточной Азии. Правда?





— Правда! Было предложение, и я не поехал. Это было уже после жеребьевки, когда нам выпал «Арсенал».





— И это была главная причина отказаться?





— Нет. Решающим фактором стала беременность жены.





— Что по финансам предлагали?





— Хорошее было предложение. Сумму озвучивать не буду.





— Самому хотелось себя попробовать на Востоке?





— Для разнообразия можно было бы и там попробовать.





— Там можно еще и серфингом заняться, однажды на доске видел рядом Дмитрия Сычева (экс-футболист сборной России). А ты бы каким спортом занялся еще?





— Да, там хорошая погода всегда. Но семья важнее. А так иногда в отпуске могу в хоккей поиграть с друзьями. А другими видами спорта не интересуюсь особо.





— Самое зрелищное, кроме футбола, что смотрел в последнее время?





— Ничего. Я телевизор практически не смотрю. В UFC бой Хабиб — Макгрегор смотрел, но в записи. Я болел за Хабиба. Если не белорусы выступают, то я болею за россиян.





— Не хочется, чтобы думали, что мы тут прощаемся с футболистом Глебом. Но ты был на прощальном матче Томаша Росицки. А кого точно позвал бы в свою команду?





— Во-первых, я не собираюсь делать прощальный матч. Но если пофантазировать, то пригласил бы практически тех же игроков, что и Томаш. В основном это были бы футболисты того «Арсенала».





— А тренером Гвардиолу?





— Арсена Венгера!





— А если БАТЭ предложит провести прощальный матч?





— Если БАТЭ предложит, будем думать.





— Оказавшись перед Войцехом Щенсным, что ты ему скажешь?





— Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в «Арсенале», когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то еще, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи.













— Теперь о приятном. Как семейная жизнь?





— Отлично! Дочки растут, радуют папу и маму. Честно, я очень счастлив. Хотели в отпуск съездить всей семьей, но из-за того, что жена беременна, никуда не поехали.





— И последнее: кто в этом году выиграет Лигу чемпионов?





— Моя тройка претендентов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Барселона» — какая-то из этих команд должна выиграть.





Пресс-служба «Париматч»