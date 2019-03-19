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Отравление гуманитаркой ООН в Уганде: двое погибли, 160 в больницах
По меньшей мере два человека погибли и 160 человек попали в больницу в северной части Уганды после употребления зерновых культур, распространяемых Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"2 человека умерли по состоянию на данное время, 160 других находятся в разных больницах после употребления пищи, распространенной по программе ООН", - заявили в местной полиции.
В Красном Кресте Уганды также подтвердили смертность и посоветовали матерям, употреблявшим эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.
Образцы зерновых поступили в государственные лаборатории для анализа.
Как отмечается, Всемирная продовольственная программа ООН приостановила распространение продукта "Super Cereal" (крупа, вызвавшая отравления) в Уганде после того, как много людей заболело в регионе Карамоджа.
Сейчас правительство и представительство ВПП проводят расследование, чтобы определить, именно ли эта пища стала причиной отравления людей.
Как сообщалось, Красный Крест отправил более 100 тонн гумпомощи в ЛДНР. Груз прошел через пункт пропуска "Новотроицкое". Ранее ООН направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса.
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По меньшей мере два человека погибли и 160 человек попали в больницу в северной части Уганды после употребления зерновых культур, распространяемых Всемирной...
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