Отравление гуманитаркой ООН в Уганде: двое погибли, 160 в больницах





Об этом сообщает агентство Anadolu.





"2 человека умерли по состоянию на данное время, 160 других находятся в разных больницах после употребления пищи, распространенной по программе ООН", - заявили в местной полиции.





В Красном Кресте Уганды также подтвердили смертность и посоветовали матерям, употреблявшим эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.





Образцы зерновых поступили в государственные лаборатории для анализа.





Как отмечается, Всемирная продовольственная программа ООН приостановила распространение продукта "Super Cereal" (крупа, вызвавшая отравления) в Уганде после того, как много людей заболело в регионе Карамоджа.





Сейчас правительство и представительство ВПП проводят расследование, чтобы определить, именно ли эта пища стала причиной отравления людей.





Как сообщалось, Красный Крест отправил более 100 тонн гумпомощи в ЛДНР. Груз прошел через пункт пропуска "Новотроицкое". Ранее ООН направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса.



