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Отравление гуманитаркой ООН в Уганде: двое погибли, 160 в больницах

20.03.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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По меньшей мере два человека погибли и 160 человек попали в больницу в северной части Уганды после употребления зерновых культур, распространяемых Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.


 
Об этом сообщает агентство Anadolu.

"2 человека умерли по состоянию на данное время, 160 других находятся в разных больницах после употребления пищи, распространенной по программе ООН", - заявили в местной полиции.

В Красном Кресте Уганды также подтвердили смертность и посоветовали матерям, употреблявшим эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.

Образцы зерновых поступили в государственные лаборатории для анализа.

Как отмечается, Всемирная продовольственная программа ООН приостановила распространение продукта "Super Cereal" (крупа, вызвавшая отравления) в Уганде после того, как много людей заболело в регионе Карамоджа.

Сейчас правительство и представительство ВПП проводят расследование, чтобы определить, именно ли эта пища стала причиной отравления людей.

Как сообщалось, Красный Крест отправил более 100 тонн гумпомощи в ЛДНР. Груз прошел через пункт пропуска "Новотроицкое". Ранее ООН направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса.


 
 
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По меньшей мере два человека погибли и 160 человек попали в больницу в северной части Уганды после употребления зерновых культур, распространяемых Всемирной...
 
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