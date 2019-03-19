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Президент Грузии — азербайджанцам: Я не буду говорить с вами на русском. Это не тот язык, который нас объединяет

20.03.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что разные национальности, проживающие на территории страны, должен объединять один язык, однако это не русский.


 Об этом она сказала в Гардабани во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам, передает Грузия Online.

«Общее будущее основано на том, что нас связывает один язык… Я не могу говорить с вами на русском языке — это исключено, так как это — не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам «Новруз-байрам изинмубарак». И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке», — заявила Зурабишвили.

При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры.


 
 
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что разные национальности, проживающие на территории страны, должен объединять один язык, однако это не русский.
 
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