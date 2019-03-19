Президент Грузии — азербайджанцам: Я не буду говорить с вами на русском. Это не тот язык, который нас объединяет





Online. Об этом она сказала в Гардабани во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам, передает Грузия





«Общее будущее основано на том, что нас связывает один язык… Я не могу говорить с вами на русском языке — это исключено, так как это — не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам «Новруз-байрам изинмубарак». И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке», — заявила Зурабишвили.





При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры.



