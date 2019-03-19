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Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Данному решению предшествовало длительное расследование фактов нарушения европейских норм конкуренции при размещении рекламы (антимонопольных правил),
Reuters
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро.
Выяснилось, что с 2006-го американская компания ограничивала контракты на рекламу конкурентов: Google заключал договоры с другими сайтами и запрещал конкурентам размещать рекламу в их поисковых выдачах.
Это не первый такой штраф, который Google получает от Еврокомиссии. В 2017 году компания была наказана штрафом на сумму 2,42 млрд евро за нарушения в работе на рынке поисковых систем,
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Данному решению предшествовало длительное расследование фактов нарушения европейских норм конкуренции при размещении рекламы (антимонопольных...
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