







Reuters





Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро.





Выяснилось, что с 2006-го американская компания ограничивала контракты на рекламу конкурентов: Google заключал договоры с другими сайтами и запрещал конкурентам размещать рекламу в их поисковых выдачах.





переводит euroradio.fm Это не первый такой штраф, который Google получает от Еврокомиссии. В 2017 году компания была наказана штрафом на сумму 2,42 млрд евро за нарушения в работе на рынке поисковых систем,euroradio.fm



