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Джазовый концерт трио Бенито Гонсалеса пройдет в Минске

20.03.2019 20:53 — Разное | Интерфакс  
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В Белорусской государственной филармонии 7 апреля пройдет джазовый концерт Бенито Гонсалеса.

Джазовый концерт трио Бенито Гонсалеса пройдет в Минске
Джаз объединяет. Он смог пробиться через барьеры расовой нетерпимости, смог объединить афроамериканцев и белых американцев в любви к музыке. Сегодня многие джазовые музыканты дают концерты по всему миру и включают в свои программы не только классику джаза, но и композиции, мелодии которых близки разным народам мира. Они знакомят людей с культурой разных стран через джаз – музыку, которая как никакая другая способна заставить людей чувствовать себя свободными и вдохновлёнными. 

Такой подход близок и Бенито Гонсалесу – джазмену, родившемуся в семье венесуэльских фолк-музыкантов. Он объединяет в своих песнях фольклорные мотивы разных народов мира и классический джаз. В результате получается музыка, которая позволила ему получить первую премию на главном американском конкурсе джазовых пианистов Great American Jazz Piano Competition в 2005 году. Он работал с Кенни Гарреттом над альбомом Seeds From The Underground, который получил номинацию на Грэмми. В составе квартета Кенни Гарретта Бенито Гонсалес побывал на различных международных фестивалях, где своим нестандартным подходом завоевал любовь публики. Многими музыкальными критиками он признаётся одним из лучших современных джазовых пианистов мира. 

Бенито Гонсалес на концерте 7 апреля выступит с двумя музыкантами, за плечами которых тоже есть богатая история. Дэвид Ходек – барабанщик – начал увлекаться игрой на ударных ещё в трёхлетнем возрасте. Сейчас ему всего двадцать два, а он уже гастролировал по Европе с биг-бэндом Густава Брома, стал официальным международным индоссантом Zildjian и отыграл концерты с таким количеством музыкантов, что для перечисления их имён потребуется ещё целый абзац. 

Арк Овруцкий – басист – много лет жил в Нью-Йорке, где, по его словам «джаз настоящий», учился в Университете Ратгерс, выступал в Линкольн Центре и стал музыкальным продюсером «Международного джаза в Минске». Арк Овруцкий выступал в составе New York Quartet и Brazil Bossa Nova Quartet, имеет опыт работы с музыкантами, которые заработали себе известность во всём мире, например, Грегори Бойдом и Кевином Махогани.

07 апреля 2019 г. (воскресенье), 19:00, Большой концертный зал  

 
Теги: Минск
 
 
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В Белорусской государственной филармонии 7 апреля пройдет джазовый концерт Бенито Гонсалеса.
 
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