Выжигание сухой растительности запрещено, напоминает Минприроды

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси напоминает , что выжигание сухой растительности ЗАПРЕЩЕНО и приносит непоправимый ущерб всему живому.

"В связи ранним установлением теплой погоды в республике начинается повсеместное выжигание сухой растительности, особенно в ее южных районах. Это явление ежегодно приобретает настолько широкий и регулярный характер, что стало сильнейшим разрушительным фактором, негативно влияющим на окружающую среду", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы - это настоящее экологическое бедствие, отмечают в Минприроды. Практически вся территория страны весной покрыта следами этой разрушительной деятельности.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь "О растительном мире" выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается.

За несоблюдение указанного требования предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков юридические и физические лица возмещают вред, причиненный окружающей среде (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042).

Размер возмещения вреда, причиненный окружающей среде, определяется по таксам, утвержденным указом президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348.

"Поджигая сухую траву, мы причиняем вред природе. Обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, быстро выветриваются и с грунтовыми водами вымываются из поверхности почвы", - напоминают в министерстве.



В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав растительности, погибают насекомые, лягушки, сгорают гнёзда наземно-гнездящихся видов птиц (чибиса, полевого и лесного жаворонков, обыкновенной овсянки, бекаса и других видов птиц).

Помимо огромного ущерба биологическому разнообразию пожары увеличивают выбросы углекислого газа в атмосферу. При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа, а значит, усугубляется так называемый парниковый эффект, приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата.

Кроме того, дым от сжигания сухой растительности очень опасен для аллергиков. В залежах сухой травы и валежника часто находятся отходы, выделяющие при сжигании отравляющие живые организмы вещества. Например, в дыме, образующемся при плавлении ПВХ-пластика, обрезков линолеума, пластиковых бутылок, клеенки, игрушек, ведер содержится до 75% вредных веществ.

Кроме того, проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесов. Ежегодно 10-12% лесных пожаров возникает по причине проведения весенних палов.

Помимо экологических потерь, человек несет экономические убытки от недоиспользования древесины, дикорастущих грибов и ягод, а также расходы на тушение пожаров.

"Поэтому, прежде чем бросить спичку, подумайте о пагубных последствиях для природы!" – призывают защитники природы.