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Беларусь разместит в России гособлигации на сумму до 30 млрд рублей
20.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь намерена разместить в России гособлигации на сумму до 30 миллиардов рублей в 2019-2020 годах, гласит постановление правительства республики, опубликованное на национальном правовом интернет-портале.
«Совет министров Республики Беларусь постановляет министерству финансов осуществить в 2019-2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг Республики Беларусь на сумму до 30 миллиардов российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней на территории Российской Федерации», – говорится в документе.
Министерству финансов поручили осуществлять расходы, связанные с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием гособлигаций, учетом прав на них и услугами по допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже, за счет бюджетных средств.
Также ведомство уполномочено на проведение переговоров по проектам эмиссионных документов, утверждение и подписание.
Ранее заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец заявил, что в 2019 году Минск рассчитывает перейти к активной фазе подготовки размещения своих облигаций в России.
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Соответствующее постановление было принято правительством республики.
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