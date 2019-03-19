Членство в ЕНП партии премьер-министра Венгрии Орбана будет приостановлено

(Последнее обновление: 20 марта 2019 года 21:53)

Членство во влиятельном политическом объединении Евросоюза — Европейской народной партии (ЕНП) — партии Фидес-Венгерский Гражданский Союз, лидером которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будет приостановлено до следующего уведомления. Об этом со ссылкой на результаты сегодняшнего голосования членов ЕНП сообщается в твиттере ее президента Жозефа Доля.

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