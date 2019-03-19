Виктория Азаренко с победы стартовала на теннисном турнире в Майами

В Майами стартовал престижный теннисный турнир с призовым фондом более $9 млн. В первом круге одиночных женских соревнований встречались белоруска Виктория Азаренко (46-е место в рейтинге WTA) и спортсменка из Словакии Доминика Цибулкова (35).

Матч выдался довольно напряженным. Первый сет практически полностью прошел под диктовку нашей теннисистки, однако во втором соперница сумела переломить ход встречи и перевести ее в решающую партию. В третьем сете вновь наблюдалась ожесточенная борьба, но успешнее оказалась белоруска. Итоговая победа Виктории Азаренко в трех сетах – 6:2, 3:6, 6:4. Матч продолжался более 2,5 часа.

Следующей соперницей Виктории Азаренко станет француженка Каролин Гарсия (21). Матч предварительно состоится 22 марта. Напомним, Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами – в 2009, 2011 и 2016 годах. В прошлом сезоне белоруска дошла до полуфинала.

В женском одиночном разряде в Майами сыграют еще три белоруски. В первом круге Александра Саснович (36) выйдет на корт против швейцарки Виктории Голубич (77), Вера Лапко (64) померяется силами с француженкой Ализе Корне (53). Со второго круга начнет турнир Арина Соболенко (9). Она сыграет с победителем пары Айла Томлянович (Австралия) и Анна-Лена Фридсам (Германия).

Кроме того, три белоруски заявлены в основной сетке парного турнира в США. Виктория Азаренко сыграет в тандеме с австралийкой Эшли Барти, Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс, а Лидия Морозова – с японкой Сюко Аоямой.

В мужском одиночном турнире в Майами Беларусь представит Илья Ивашко (110-е место в рейтинге ATP). Его первым соперником станет итальянец Томас Фаббиано (90).

Турнир в США завершится 31 марта.