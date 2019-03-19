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Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим
Новости Беларуси. Первый вице-премьер Александр Турчин 20 марта посетил презентацию нового поезда для минского метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Нормальный, достойный пример того, какие должны быть предприятия. Наша задача – просто чтобы таких предприятий появлялось больше.
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Александр Турчин: Если у нас была бы производительность труда как в странах ЕС, размер ВВП был бы совсем другим
Новости Беларуси. Первый вице-премьер Александр Турчин 20 марта посетил презентацию нового поезда для минского метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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