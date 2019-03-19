В ЕС ждут от лидеров стран Европы поддержки решения суда в Гааге по делу Караджича

В ЕС уважают решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге и призывают лидеров всех стран Европы поддержать решение суда по делу экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича.

"Итоговый приговор Р.Караджичу закрывает дело, связанное с одними из самых трагических событий в истории Европы за последнее время. ЕС уважает решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и ждет, что другие лидеры региона поддержат решения суда", - говорится в заявлении ЕС.

Ранее в среду Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге принял решение об изменении меры пресечения для бывшего лидера боснийских сербов Р.Караджича с 40 лет тюремного заключения на пожизненный срок за военные преступления, совершенные во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг.