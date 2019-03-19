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Рыбаков, добровольно сдавших свои сети, освободят от ответственности – Госинспекция

20.03.2019 21:28 — Разное | Интерфакс  
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Начиная с 20 марта, и на протяжении всего нерестового периода Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси проводит масштабную кампанию по изъятию браконьерских сетей.

Гражданам предлагается добровольно сдать имеющиеся у них сети, сетематериалы и сетные орудия. При этом привлекать к ответственности за хранение запрещенных орудий лова их не будут, уверяют в инспекции.

Рыбаков, добровольно сдавших свои сети, освободят от ответственности – Госинспекция
В период весеннего нереста вылов рыбы сетями наносит наибольший ущерб ее воспроизводству. А причиненный вред, который возмещают нарушители, исчисляется по тройным таксам. Поэтому инспекторы стараются изымать браконьерские орудия до того, как они попадут в водоем, а их хозяева наживут массу проблем и финансовых обязательств.

Так, 18 марта в Столинском районе госинспекторы задержали троих сетевиков, наловивших более 40 кг рыбы (45 лещей и др.) Теперь им предстоит возместить почти 4 тысячи рублей ущерба. Попадись горе-рыбаки после введения нерестового запрета (с 20 марта) – им пришлось бы заплатить около Br12 тыс.

Ответственность за хранение сетематериалов и торговлю ими была введена в январе 2018 года статьей 15.36 КоАП Республики Беларусь. Половина изъятых в прошлом году сетей (145 км из 309 км) были обнаружены как раз в процессе хранения или при попытке реализации. Владельцам запрещенных орудий лова пришлось заплатить немалые штрафы. В этом году работа по изъятию сетей продолжается – с привлечением милиции, следственных органов и общественности.

Рыбаков, добровольно сдавших свои сети, освободят от ответственности – Госинспекция
В конце февраля госинспекторы обнаружили 7,5 км сетей у жителя деревни Пуховичи, расположенной на берегу знаменитого озера Червоного. А на днях оперативники Госинспекции задержали продавца сетей – жителя Жлобина. Мужчина сам хоть и не рыбачил запрещенными орудиями, но привозил их на продажу из России. В его доме нашли новые сети и сетематериалы общей длиной около 9 км, а также 42 сетных орудия – бучи, экраны, подъемники. Теперь жлобинцу грозит крупный штраф.

В отношении физлиц санкция статьи 15.36 предусматривает от 5 базовых величин (Br127,5) до 50 БВ (Br1275) базовых величин штрафа, а в отношении предпринимателей, рискнувших подзаработать на продаже сетей, – от 10 БВ (Br255) до 200 БВ (Br5100).

Несмотря на то что законодательная норма, запрещающая хранение и реализацию сетей действует уже более года, далеко не всем известно, что даже старые дедовские сети, висящие на чердаке, могут стать причиной для разбирательства. Сдать сетной "арсенал" можно абсолютно без последствий при условии добровольной выдачи.

 
 
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