Утвержден международный проект техпомощи по изучению бассейнов рек Буг и Неман

Совещание по утверждению проекта технической помощи "Укрепление международного сотрудничества по совместному управлению поверхностными и подземными водами трансграничных бассейнов рек Буг и Неман и соответствующих водоносных горизонтов" состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.



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В совещании приняла участие делегация Беларуси во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Франции, постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО Игорем Фисенко. В состав делегации также вошли представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов, Научно-производственного центра по геологии, Постпредства Беларуси при ЮНЕСКО. В мероприятии, прошедшем под председательством заместителя генерального директора ЮНЕСКО Син Цюя, также приняли участие делегации Литвы, Польши и Украины, представители международных организаций, участвовавших в подготовке и реализации данного проекта: ЮНЕСКО, Программы развития ООН, Европейской экономической комиссии ООН и Глобального экологического форума ООН.

Основной целью утвержденного проекта станет детальное изучение протекающих по территории Беларуси рек Буг и Неман, их бассейнов, а также подземных вод в пределах бассейнов этих рек, выработка механизмов устойчивого управления водными системами. По итогам совещания принято решение, что офис, который будет координировать реализацию проекта, будет размещен в Минске.

Во время своего выступления Игорь Фисенко отметил, что в настоящее время человечество сталкивается с проблемой климатических изменений и последствиями этого явления, в результате чего в некоторых регионах мира становится затруднительным доступ к чистой питьевой воде. Нарушение устойчивости трансграничных пресноводных ресурсов может приводить к нарушению и даже коллапсу всей системы жизнедеятельности регионов. В этой связи Игорь Фисенко подчеркнул важность скоординированных международных усилий для понимания механизмов функционирования трансграничных водных систем, факторов, влияющих на их устойчивость. Это даст возможность гарантированно минимизировать антропогенные риски для устойчивости водных систем, что позволит обеспечить устойчивое развитие стран и целых регионов.

Предполагается, что проект по изучению бассейнов рек Буг и Неман будет реализован в течение 2020-2021 годов на территориях Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Общая сумма финансирования проекта превысит $12 млн, основным реципиентом международной технической помощи выступит Беларусь, поскольку на ее территории находятся бассейны обеих рек, на которые распространяется проект. Финансирование будет осуществляться за счет средств ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНЕСКО и ГЭФ, а также странами, участвующими в реализации проекта.

Данный проект технической помощи, реализуемый на территории Беларуси по линии ЮНЕСКО, станет одним из крупнейших за 65-летнию историю членства страны в этой международной организации.