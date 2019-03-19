«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Новости Беларуси. 20 марта отмечают Международный день счастья. Американские психологи утверждают: это чувство не приходит само по себе, надо учиться испытывать его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот чувствуют ли себя счастливыми белорусы? Наш небольшой опрос на улицах Минска.





В первую очередь родители. Чтобы они были здоровые, улыбались.

Счастье – это, наверное, когда мир во всем мире.





Близкие люди, родня. Ну, конечно финансовый план тоже делает меня счастливым.





Счастье – это состояние души.





Дети, внуки. Мы счастливы.





Близкие. Мне кажется, это единственное, что действительно как-то дает тебе стимул жить.





Хобби. Наверное, возможность развиваться.

Американские психологи даже разработали ряд упражнений для того, чтобы стать счастливее. Эксперты предлагают для этого высыпаться, чаще общаться с близкими и меньше пользоваться гаджетами.