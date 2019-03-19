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«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

20.03.2019 23:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 марта отмечают Международный день счастья. Американские психологи утверждают: это чувство не приходит само по себе, надо учиться испытывать его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот чувствуют ли себя счастливыми белорусы? Наш небольшой опрос на улицах Минска.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

В первую очередь родители. Чтобы они были здоровые, улыбались.

Счастье – это, наверное, когда мир во всем мире.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Близкие люди, родня. Ну, конечно финансовый план тоже делает меня счастливым.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Счастье – это состояние души.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Дети, внуки. Мы счастливы.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Близкие. Мне кажется, это единственное, что действительно как-то дает тебе стимул жить.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Хобби. Наверное, возможность развиваться.

Американские психологи даже разработали ряд упражнений для того, чтобы стать счастливее. Эксперты предлагают для этого высыпаться, чаще общаться с близкими и меньше пользоваться гаджетами.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 20 марта отмечают Международный день счастья. Американские психологи утверждают: это чувство не приходит само по себе, надо учиться испытывать...
 
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