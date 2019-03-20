Азаренко справилась с сопротивлением Цибулковой за 2,5 часа на старте турнира в Майами

Трехкратная чемпионка турнира в Майами Виктория Азаренко добыла победу в первом круге Miami Open (призовой фонд — 9,03 млн долларов), одолев словачку Доминику Цибулкову — 6:2, 3:6, 6:4.



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Виктория Азаренко (46 WTA) здорово провела первый сет. Начала со счета 2:0, продолжала играть активно и надежно, допустив всего пять невынужденных ошибок при пятнадцати виннерах. Она записала в актив два брейка, сделала три эйса, была эффективна у сетки, один из геймов при вводе мяча в игру взяла «под ноль» да и вообще в геймах на подаче не позволяла Доминике Цибулковой (35 WTA) ввязаться в борьбу. Совсем скоро, на первом сетболе, Доминика пробила в сетку на приеме.