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«Мы приехали играть в футбол». Криушенко - о старте Беларуси в квалификации Евро-2020 в Роттердаме

20.03.2019 22:17 — Разное | Tut.by  
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Накануне матча против сборной Нидерландов в квалификации Евро-2020 в конференц-зале стадиона «Фейеноорд» в Роттердаме состоялась пресс-конференция главного тренера национальной команды Беларуси Игоря Криушенко и полузащитника Сергея Кисляка, сообщает пресс-служба АБФФ.


Фото: abff.by

— Сергей, как прошли дни в сборной и какое представление имеете о сопернике?

Сергей Кисляк: Все хорошо, мы собрались, друг друга давно не видели. Настроение хорошее. Подготовились к сопернику, смотрели видео. Будет тяжелая игра, я думаю.

— В Голландии последнее время эйфория по поводу нового состава сборной. Сможет сборная Беларуси завтра дать отпор Голландии?

Игорь Криушенко: Эйфория — это хорошо для Голландии. Для нас это тоже не самый плохой момент. Мы приехали играть в футбол, постараться на поле противопоставить сопернику свою игру и постараться сыграть на результат.

— Насколько серьезно вы относитесь к матчам квалификации, учитывая возможность выйти на ЧЕ через Лигу наций?

Игорь Криушенко: Здесь тоже есть шанс. Любой шанс нужно стараться использовать. Мы знаем, что весной 2020 у нас есть игры, в которых мы можем, не знаю более легко это будет или нет, выполнить задачу. Пока есть отбор — будем пытаться и через него добиться этого же права.

— Определились с составом? Все готовы играть?

Игорь Криушенко: Готовы играть все. Это положительный момент. С составом до конца не определился, костяк есть, но также есть 2−3 позиции, где есть варианты. Будем думать и после завтрашней разминки примем решение.

— Сергей, следишь за своей статистикой? Следующий матч для тебя может стать 70-м в составе сборной. Против такого соперника в чем главный козырь сборной Беларуси?

Сергей Кисляк: Да, мне сегодня про это напомнили. Я думаю, сборную Голландии сложно удивить, но мы будем играть организованно и стараться использовать свои моменты в атаке.

— Сергей, Голландия гордится своим стилем в футболе. Что вы можете сказать о стиле игры сборной Беларуси?

Сергей Кисляк: У нас тоже есть стиль игры. Мы стараемся всегда играть в пас, создавать побольше голевых моментов. Понятно, что Голландия фаворит, но мы только организованностью и предельной самоотдачей можем заработать очки.

 
 
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Накануне матча против сборной Нидерландов в квалификации Евро-2020 в Роттердаме состоялась пресс-конференция главного тренера национальной команды Беларуси Игоря...
 
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