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Очередной факт вандализма в Куропатах

20.03.2019 22:39 — Разное | Партизан  
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В Куропатах неизвестные повалили сразу 14 крестов.

Очередной факт вандализма в Куропатах зафиксировали активисты, которые пикетируют ресторан «Поедем поедим» около народного мемориала, сообщает «Радыё Свабода».

«Сегодня увидели, что повалены сразу 14 крестов, некоторые с металлическими уголками, — сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец. — То есть это точно не просто проходили вдоль и ногой пнули старые кресты, а целенаправленно повалили так много».

По словам Северинца, поваленные кресты находятся компактно в двух местах: между рестораном и мемориальном знаком 6 крестов и еще 8 — за крестом-памятником Вацлаву Ластовскому.


Павел Северинец не исключает, что это была акция, направленная на постепенное уничтожение всех крестов на территории Куропатского леса.

«Новый порядок — теперь даже, чтобы отремонтировать крест, нужно согласование с местными властями и министерством культуры. Так если так пойдет — по 14 крестов уничтожают сразу — быстро может ничего и не остаться. Возможно, это нас таким образом проверяют, не уступим ли», — сказал Павел Северинец.

По словам активистов, в народном мемориале более тысячи крестов. В ноябре 2018 года в Куропатах на возвышенности Голгофе установили официальный мемориальный знак, который заказала Федерация профсоюзов Беларуси, а контролировало работу министерство культуры. Знак до сих пор торжественно не открыт.



 
 
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В Куропатах неизвестные повалили сразу 14 крестов.
 
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