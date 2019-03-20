сообщает «Радыё Свабода». Очередной факт вандализма в Куропатах зафиксировали активисты, которые пикетируют ресторан «Поедем поедим» около народного мемориала,«Радыё Свабода».





«Сегодня увидели, что повалены сразу 14 крестов, некоторые с металлическими уголками, — сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец. — То есть это точно не просто проходили вдоль и ногой пнули старые кресты, а целенаправленно повалили так много».





По словам Северинца, поваленные кресты находятся компактно в двух местах: между рестораном и мемориальном знаком 6 крестов и еще 8 — за крестом-памятником Вацлаву Ластовскому.









Павел Северинец не исключает, что это была акция, направленная на постепенное уничтожение всех крестов на территории Куропатского леса.





«Новый порядок — теперь даже, чтобы отремонтировать крест, нужно согласование с местными властями и министерством культуры. Так если так пойдет — по 14 крестов уничтожают сразу — быстро может ничего и не остаться. Возможно, это нас таким образом проверяют, не уступим ли», — сказал Павел Северинец.





По словам активистов, в народном мемориале более тысячи крестов. В ноябре 2018 года в Куропатах на возвышенности Голгофе установили официальный мемориальный знак, который заказала Федерация профсоюзов Беларуси, а контролировало работу министерство культуры. Знак до сих пор торжественно не открыт.







