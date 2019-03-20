На заметку: Хорошо организованные люди защищены от деменции

пишет The Daily Mail. Общий период наблюдения за добровольцами длился восемь лет. Ученые Университета Калифорнии попросили группу добровольцев оценить свой уровень сознательности, характеризующейся сочетанием самоконтроля и хорошей организации,The Daily Mail. Общий период наблюдения за добровольцами длился восемь лет.





Люди, которые в самом начале оценивали показатели сознательности на отметке выше 20, реже впоследствии получали диагноз "деменция". Ученые объясняют это так: у людей с высокими показателями сознательности больше "умственных резервов" - способности мозга формировать новые связи.



