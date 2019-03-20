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На заметку: Хорошо организованные люди защищены от деменции

20.03.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Исследование около 900 человек в возрасте 70 лет и старше показало эту связь.

Ученые Университета Калифорнии попросили группу добровольцев оценить свой уровень сознательности, характеризующейся сочетанием самоконтроля и хорошей организации, пишет The Daily Mail. Общий период наблюдения за добровольцами длился восемь лет.

Люди, которые в самом начале оценивали показатели сознательности на отметке выше 20, реже впоследствии получали диагноз "деменция". Ученые объясняют это так: у людей с высокими показателями сознательности больше "умственных резервов" - способности мозга формировать новые связи.

Кстати, ранее было установлено, что увеличить свой "умственный резерв" возможно, если постоянно устраивать тренировку для мозга. Это могут быть интеллектуальные игры, выполнение непростых для мозга задач и творческие занятия, пишет newsru.com

 
 
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Исследование около 900 человек в возрасте 70 лет и старше показало эту связь.
 
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