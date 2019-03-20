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70-летний принц Чарльз с возлюбленной появился на пляже

20.03.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Компанию монаршей особе составила Камилла Паркер-Боулз


Сын королевы отправился на местный пляж, Фото: Instagram.com

Британский принц Чарльз вместе со своей давней возлюбленной отдохнул на пляже. 70-летний сын королевы Елизаветы II предстал в семейных трусах в цветочек, пишет kp.by

Принц Чарльз наслаждается отдыхом на острове Барбадос. Пребывание здесь не из дешевых - миниатюрная Англия, как частенько называют Барбадос, относится к числу наиболее успешных государств.

Сын королевы отправился на местный пляж вместе с женой Камиллой. Наследник британского престола предстал в трусах в цветочек за 200 долларов, в то время как его супруга выбрала для выхода в люди слитный купальник василькового цвета. Чарльз и Камилла выглядели счастливыми.

Они купались в море и принимали солнечные ванны. За Чарльзом и Камиллой наблюдали три офицера королевской охраны.

Судя по фото 70-летний принц следит за фигурой - он в неплохой форме для своих лет. Оно и понятно, ведь отец Уильяма и Гарри серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом.
В рамках тура по Карибам королевская пара планирует четырехдневный визит на Кубу. Их пригласил президент страны Мигель Диас-Канель. Это будет первая поездка принца Чарльза с супругой Камиллой на остров.

Помимо Кубы принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз намерены посетить островные страны Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.


 
 
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Компанию монаршей особе составила Камилла Паркер-Боулз
 
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