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В Беларуси менингококк встречается редко, но привиться от него можно - Минздрав

20.03.2019 22:14 — Разное | Интерфакс  
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В последние десятилетия в  Республике Беларусь менингококковая инфекция относится к редко встречающимся инфекциям (показатель заболеваемости – менее 1 на 100 тысяч населения). В национальный календарь прививок вакцинация от нее не предусмотрена, однако желающие могут привиться ирландской вакциной "Труменба", сообщили в Минздраве.

"Наибольшая заболеваемость регистрировалась в 2000 г. – 3,7 случаев на 100 тысяч населения, наименьшая – в 2018 г. – 0,6 случаев на 100 тысяч населения. За этот период произошло снижение заболеваемости менингококковой инфекцией на 83,4%", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Доля детского населения в структуре заболевших менингококковой инфекцией составляет в среднем около 65,0%. Основной группой риска являются дети в возрасте до двух лет, на долю которых приходится около 40% всей заболеваемости.

В структуре клинических форм менингококковой инфекции превалировала менингококкцемия (53,6%). В структуре выделенных штаммов менингококка преобладали нетипирующиеся менингококки – 31,6% и менингококки серогруппы В – 34,6%.  

За период с 2000 г. отмечается снижение летальности от менингококковой инфекции с 9,1% до 5,3% в 2018 г. Все случаи смерти были связаны с генерализованной формой инфекции – менингококкцемией. Наиболее частыми причинами, приводящими к летальному исходу, были поздние обращения за оказанием медицинской помощи и отказы от госпитализации.

"В связи с  крайне низким уровнем заболеваемости менингококковой инфекцией в Республике Беларусь вакцинация против неё в Национальном календаре профилактических прививок и Перечне профилактических прививок по эпидемическим показаниям не предусмотрена", - отметили в Минздраве

Вместе с тем, принимая во внимание увеличивающуюся миграцию населения, посещение стран с высоким уровнем заболеваемости менингококковой инфекций, в Республике Беларусь в 2018 г. зарегистрирована и внесена в Реестр лекарственных средств Республики Беларусь менингококковая вакцина группы В (рекомбинантная, адсорбированная) «Труменба» (Pfizer H.C.P. Corporation, США/Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ирландия). Согласно информации представителя кампании производителя поставка данного иммунобиологического лекарственного средства в организации здравоохранения Республики Беларусь для оказания платных услуг населению запланирована в 2019 г.

 
 
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В последние десятилетия в  Республике Беларусь менингококковая инфекция относится к редко встречающимся инфекциям (показатель заболеваемости – менее 1 на 100...
 
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