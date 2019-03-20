В 200 миллионов евро оценивается ущерб экономике Франции от акций «жёлтых жилетов»

Новости Франции. Демонстрации и погромы не прекращаются в стране с середины ноября 2018 года. Есть серьезный урон для туризма, особенно гостиничному и ресторанному бизнесу в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зафиксирован и спад торгового оборота розничной торговли.





Напоминаем: движение «желтых жилетов» – это протест французов против роста цен на топливо. Постепенно мирные акции переросли в беспорядки, столкновения с полицией и мародерство. Уже четыре месяца власти ведут переговоры с демонстрантами, однако пока добиться согласия не удалось.