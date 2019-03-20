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В 200 миллионов евро оценивается ущерб экономике Франции от акций «жёлтых жилетов»

20.03.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Демонстрации и погромы не прекращаются в стране с середины ноября 2018 года. Есть серьезный урон для туризма, особенно гостиничному и ресторанному бизнесу в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зафиксирован и спад торгового оборота розничной торговли.

В 200 миллионов евро оценивается ущерб экономике Франции от акций «жёлтых жилетов»

Напоминаем: движение «желтых жилетов» – это протест французов против роста цен на топливо. Постепенно мирные акции переросли в беспорядки, столкновения с полицией и мародерство. Уже четыре месяца власти ведут переговоры с демонстрантами, однако пока добиться согласия не удалось.
 
 
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Новости Франции. Демонстрации и погромы не прекращаются в стране с середины ноября 2018 года. Есть серьезный урон для туризма, особенно гостиничному и ресторанному...
 
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