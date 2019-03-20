«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

Вторая сессия Молодежного парламента прошла сегодня в зале заседаний райисполкома. В ходе её проведения был утверждён регламент работы и определены основные направления деятельности молодых парламентариев. На сессии выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.













Молодежный парламент действует при Горецком районном совете депутатов. Он был задуман как трибуна, с которой молодые граждане могли бы не только заявить о своих интересах и правах, но и принять непосредственное участие в решении актуальных проблем.

















Среди планов парламента на 2019 год — встречи с молодежью района, организация семинаров и «круглых столов», проведение благотворительных акций, участие в праздничных мероприятиях, информационная деятельность, работа на семинарах, выезды на предприятия и многое другое.





«Времени на раскачку нет, — подчеркнула Оксана Огородникова. — Или парламент начинает активно работать, или он был создан для галочки». Председатель районного Совета депутатов призвала молодых людей не бояться проявить инициативу и продвигать свои идеи: «Предлагайте, корректируйте наше мнение, будем действовать вместе. Я вижу здесь активных и умных ребят, которые могут и хотят работать. И это радует».





В самых ближайших планах парламента — поучаствовать в Дне здоровья и месячнике по благоустройству города.





Фото Михаила Левцова