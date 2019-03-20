ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

21.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 212

 

Вторая сессия Молодежного парламента прошла сегодня в зале заседаний райисполкома. В ходе её проведения был утверждён  регламент работы и определены основные направления деятельности молодых парламентариев. На сессии выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента
Одиннадцатиклассник гимназии №1 Кирилл Гурков – председатель Молодежного парламента

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

Молодежный парламент действует при Горецком районном совете депутатов. Он был задуман как трибуна, с которой молодые граждане могли бы не только заявить о своих интересах и правах, но и принять непосредственное участие в решении актуальных проблем.

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента
В своем выступлении Елена Колеснева рассказала о специфике законотворческой деятельности в Беларуси, а также ответила на вопросы молодых парламентариев, которые касались возможных изменений в системе образования страны. Депутат отметила, что план работы у Молодежного парламента «большой и насыщенный» — нужно начинать осуществлять задуманное.

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

Среди планов парламента на 2019 год — встречи с молодежью района, организация семинаров и «круглых столов», проведение благотворительных акций, участие в праздничных мероприятиях, информационная деятельность, работа на семинарах, выезды на предприятия и многое другое.

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

«Времени на раскачку нет, — подчеркнула Оксана Огородникова. — Или парламент начинает активно работать, или он был создан для галочки». Председатель районного Совета депутатов призвала молодых людей не бояться проявить инициативу и продвигать свои идеи: «Предлагайте, корректируйте наше мнение, будем действовать вместе. Я вижу здесь активных и умных ребят, которые могут и хотят работать. И это радует».

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

В самых ближайших планах парламента — поучаствовать в Дне здоровья и месячнике по благоустройству города.

 

«Времени на раскачку нет». В Горках прошла сессия Молодежного парламента

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вторая сессия Молодежного парламента прошла сегодня в зале заседаний райисполкома. В ходе её проведения был утверждён  регламент работы и определены основные...
 
Новости дня
Новости разные
 
21 марта. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика