21 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Иудейский мир - Пурим.

Мусульманский мир - Навруз.

Всемирный день поэзии.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Международный день человека с синдромом Дауна.

Международный день театра кукол.

Международный день лесов (сейчас общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн кв. км (это около трети площади суши). В Беларуси леса занимают около 40% территории).

ПРИМЕТЫ:

Вербоносица. День весеннего равноденствия. О вербе сохранились поверья, что она всякую тяжесть из стен дома гонит.

РОДИЛИСЬ:

1685 Иоганн Себастьян БАХ, великий немецкий композитор. В пожилом возрасте совершенно ослеп, но за несколько дней до смерти неожиданно прозрел.

1825 Александр Фёдорович МОЖАЙСКИЙ, российский исследователь и изобретатель в области создания летательных аппаратов.

1839 Модест Петрович МУСОРГСКИЙ, российский композитор. Первым его изданным произведением была полька для фортепиано под названием «Подпрапорщик».

1840 Франтишек (Франциск Бенедикт) БОГУШЕВИЧ, белорусский поэт.

1895 Леонид Осипович (Лазарь Иосифович) УТЁСОВ (ВАЙСБЕЙН), российский артист эстрады и кино. Вечером после концерта садившегося в машину артиста замечает женщина и бросается прямо на фары с криком «Стойте, стойте!». Она тычет в него пальцем и спрашивает: - Вы Утёсов? - Да, - удивлённо говорит он. Тогда женщина поворачивается в темноту и кричит: - Яша! Яша! Иди сюда! Из темноты выныривает мальчик лет восьми, и мать говорит ему: - Яша, смотри, это Утёсов. Пока ты вырастешь, он уже умрёт. Смотри сейчас!

1889 Александр Николаевич ВЕРТИНСКИЙ, российский артист эстрады.

1935 ФИЛАРЕТ (в миру Кирилл Варфоломеевич ВАХРОМЕЕВ), предстоятель Белорусской православной церкви (1990 -2013 гг.). Родился в Москве. В декабре 2013 года почислен на покой.

1950 Сергей Викторович ЛАВРОВ, глава МИД России. У него дочь Анна, внук и внучка.

1958 Гэри Леонард ОЛДМЕН, английский актёр. Родился в семье сварщика. Был женат четыре раза (его второй женой была актриса Ума ТУРМАН), четверо детей.

1960 Айртон СЕННА (Айртон Сенна ди СИЛЬВА), бразильский автогонщик, трагически погиб в 1994 году на гонках «Гран-при Сан-Марино» в Имоле.

1980 Марит БЬЁРГЕН, знаменитая норвежская лыжница, 8-кратная олимпийская чемпионка. У неё сын.

1980 РОНАЛДИНЬО (Роналдо де Ассис МОРЕЙРА), бразильский футболист. Прозвище - Зубастик.

1984 Вася ОБЛОМОВ (Василий Владимирович ГОНЧАРОВ), российский музыкант («Еду в Магадан»).

1987 Андрей Александрович БЕДНЯКОВ, украинский телеведущий («Орёл или решка»).

1991 Антуан ГРИЗМАНН, французский футболист. Женат, есть дочь.

1992 Каролина ПЛИШКОВА, чешская теннисистка.

СОБЫТИЯ:

1857 Землетрясение в Токио вызвало пожары, они разнеслись по всему городу циклонными ветрами, скорость которых достигала 100 км/ч. Пожары увеличили количество погибших до 107 тыс. человек.

1924 Кубинский шахматист Х.-Р. КАПАБЛАНКА прервал самую длительную в мире серию побед, длившуюся с 10 февраля 1916 года (63 победы подряд).

1943 В Париже был эксгумирован труп Катарины ЛАБУР, умершей за 67 лет до этого. Удивительно то, что он не подвёргся разложению.

1962 Как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку в этот день выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/час, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился. А как же медвежья болезнь?

1975 В Эфиопии была свергнута трёхтысячелетняя монархия.

1983 У индуса Шридара ШИЛАЛА зафиксировали самый длинный в мире ноготь -79 см.

1999 После 478-часового путешествия Бертран ПИККАР и Брайан ДЖОНС стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2014 Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС.