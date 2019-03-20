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«Солнечным» белорусам помогут найти работу

21.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси трудоустраивают людей с синдромом Дауна. Законопроект «О правах инвалидов и их социальной интеграции» должны утвердить в апреле. 

Документ расширит сферу, где смогут работать «солнечные люди». Теперь это будет и общепит, и гостиничный сектор. Но главное новые правила гарантируют рабочее место всем совершеннолетним с синдромом Дауна, которые хотят построить карьеру. За каждым подопечным закрепят специалиста. Он поможет определиться с профессией, найти нужную вакансию, а также адаптироваться в новом коллективе. Кроме того, работодателей, которые трудоустроят людей с непростым диагнозом, поддержит государство. Им объяснят все тонкости работы с «солнечными» сотрудниками. 

«Очень важно рассказать коллективу, в чем нуждается этот человек, как построить с ним коммуникацию, как понять, почему он устает больше, чем обычный человек, почему ему надо больше отдыха», – сказала ведущий научный сотрудник Центра медицинской экспертизы и реабилитации Минздрава Беларуси Татьяна Емельянцева.

Синдром Дауна – самое распространенное генетическое заболевание. Каждый 700-й ребенок на планете рождается с таким диагнозом. В Беларуси «солнечные» дети, как правило, обучаются в обычных садах и школах. 



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Законопроект «О правах инвалидов и их социальной интеграции» должны утвердить в апреле.
 
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