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«Солнечным» белорусам помогут найти работу
21.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси трудоустраивают людей с
Документ расширит сферу, где смогут работать «солнечные люди». Теперь это будет и общепит, и гостиничный сектор. Но главное новые правила гарантируют рабочее место всем совершеннолетним с синдромом Дауна, которые хотят построить карьеру. За каждым подопечным закрепят специалиста. Он поможет определиться с профессией, найти нужную вакансию, а также адаптироваться в новом коллективе. Кроме того, работодателей, которые трудоустроят людей с непростым диагнозом, поддержит государство. Им объяснят все тонкости работы с «солнечными» сотрудниками.
«Очень важно рассказать коллективу, в чем нуждается этот человек, как построить с ним коммуникацию, как понять, почему он устает больше, чем обычный человек, почему ему надо больше отдыха», – сказала ведущий научный сотрудник Центра медицинской экспертизы и реабилитации Минздрава Беларуси Татьяна Емельянцева.
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