Асоциальные люди из социальных квартир. Жители бобруйской новостройки требуют выселить проблемных соседей

В 2010 году семья бобруйчанки Натальи Астапович отметила новоселье в квартире в новостройке на улице 50 лет ВЛКСМ, 86. Дом кооперативный, однако половину из 60 квартир в нем получили те, кто нуждался в социальном жилье. Сегодня Наталья и другие члены ПЖСК № 153 заявляют: некоторые представители так называемых социально незащищенных слоев населения, проживающие в доме № 86, несут реальную угрозу для жизни и здоровья соседей. Владельцы кооперативной недвижимости настаивают на том, чтобы выселить проблемные семьи.





В начале марта члены ПЖСК № 153 начали сбор подписей под обращением о выселении из дома «неблагополучных жильцов». В документе, копии которого уже направлены в различные инстанции, включая Администрацию президента, указаны фамилии 18 человек, которые проживают в социальных квартирах и имеют долги по коммунальным услугам. Самая крупная задолженность — 2400 рублей. В среднем же соседи, к которым у жильцов есть серьезные претензии, должны за услуги ЖКХ от 200 до 1000 рублей.

Однако, говорит Наталья Астапович, далеко не это является причиной сбора подписей. Последней каплей, переполнившей чашу терпения членов ПЖСК, стал пожар в социальной четырехкомнатной квартире № 12, который произошел в ночь с 2 на 3 марта.



Фото предоставлено жильцами дома

Жительница дома Татьяна Мандрик говорит, что погорельцы — семья неблагополучная.

— У матери четверо детей, старшей дочери уже 19 лет, она инвалид. Трое младших в приюте, так как соседку недавно лишили родительских прав. У них долги по коммуналке, в квартире нет воды, газа, электричества. Пожар и произошел потому, что свечку оставили зажженной в пластиковой бутылке, — рассказывает женщина.

По ее словам, во время пожара в квартире находились хозяйка, ее старшая дочь и мать. Их с отравлением увезли в больницу, дома они после пожара не появлялись.

— Счастье, что газ у них отключен, а то бы весь дом взлетел на воздух.





Семья Ирины Судько, где подрастают трое детей, проживает как раз под квартирой, в которой случился пожар. Женщина говорит, что среди ночи услышала шум у соседей и крики, выглянула в окно — и увидела, как сверху валит дым. Она успела выбежать вместе с детьми, а ее квартира, где недавно был сделан ремонт, оказалась затоплена во время тушения пожара.

— За восемь лет, что мы здесь живем, нас топят не первый раз, — машет рукой Ирина. — На компенсацию я даже не рассчитываю — нечего с них брать. Но вот за детей страшно, никому не пожелаю таких соседей.

Пенсионерку Галину Скороходову из пятиэтажки в ночь, когда произошел пожар, на улицу вывели спасатели. Женщина, пережившая недавно микроинсульт, долго не хотела открывать дверь на стук, так как считала, что кто-то из соседей попросту хулиганит среди ночи. Подобное для дома № 86 — обычное явление.





— Если бы не пожарные, то даже не знаю, что бы было с мамой, — говорит ее дочь Елена, которая проживает в соседнем доме.

Обитатели квартиры № 12 — не единственные, к кому со стороны членов кооператива есть претензии. Постоянные пьянки, крики, драки, как утверждают члены ПЖСК, стали для этого дома нормой. Конфликты между жильцами возникают чуть ли не ежедневно.

— Квартир пять у нас постоянно буянят, остальные живут тихо, только за коммунальные услуги не платят, — говорит Наталья Астапович.

В это время из подъезда выходит молодой мужчина с недельной щетиной на подбородке, которого Наталья представляет Олегом, одним из местных дебоширов. Женщина сообщает, что договориться с соседом о том, чтобы не устраивал по ночам в подъезде пьяные разборки с друзьями, невозможно. Олег кривляется, матерится и заявляет, что в его проблемы просто никто вникать не хочет.





— Началось все с чего? Поехал я на заработки в Москву, там начал выпивать. Вернулся домой, а от меня жена ушла, — рассказывает мужчина. — Жильцы подъезда видят, что я в запое, что у меня горе. И хоть бы кто по-соседски поинтересовался: что случилось? Никому ведь нет дела.

— Для этого существуют психологи, — парирует Наталья Астапович. — У тебя долг за квартиру почти тысяча рублей, а на спиртное деньги есть каждый день.

Мужчина разворачивается и уходит, пообещав, что постарается вести себя потише и не будить соседей по ночам.





— Да сколько раз он уже это обещал, но держит слово до первой пьянки. Потом опять будет ночью дебоширить, — говорит Наталья.

По ее словам, участковый и наряды милиции в доме № 86 — частые гости. Но их визиты кардинально ничего не меняют. С наступлением темноты двор и подъезды дома становятся местом пьяных разборок соседей.

— Только представьте, кто вырастет в этих семьях! Однажды вечером я поднималась по лестнице к себе в квартиру и увидела на площадке подростков со шприцами в руках. Стало по-настоящему жутко, — говорит Наталья Астапович. — А ведь это все видят и наши дети, и те, кто ходит в новую школу, которая у нас во дворе.





Начальник юридического сектора Бобруйского государственного предприятия по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района Елена Хвостюк говорит, что только фиксация правонарушений со стороны сотрудников милиции является основанием для обращения в суд при выселении людей из социального жилья.

— По задолженности за коммунальные услуги, как показывает практика, такие семьи не выселяют, — говорит юрист. — В данном случае нужно собирать все факты нарушений и с ними идти в суд, но шансов на то, что решение будет положительным, очень мало. Это действительно замкнутый круг, но если председатель ПЖСК к нам обратится за помощью, будем пытаться решить ситуацию сообща.

По словам Елены Хвостюк, в 2018 году по вопросам выселения бобруйчан, проживающих в Первомайском районе города, в суд было передано 50 дел, положительные решения вынесены лишь в 13 случаях. Речь идет о коммерческом жилье и общежитиях.

— По социальному жилью сейчас в суде находится два дела. Одно связано со смертью человека и освобождением квартиры, другое — с отъездом проживающего на постоянное место жительства в Италию.





Председатель ПЖСК № 153 Людмила Бородина в должности всего несколько месяцев, но уже столкнулась с тем, что проблему с жильцами из неблагополучных квартир решить уговорами и попытками примирить стороны не удается. Обращения к городским властям с просьбой повлиять на ситуацию привели лишь к тому, что председателя кооператива обязали обойти все квартиры и провести с жильцами инструктаж по технике безопасности.

— Вот сейчас буду делать обход, — говорит Людмила Бородина, добавляя, что членам кооператива еще предстоит найти деньги на ремонт в подъезде, где случился пожар. Пока же в злополучной квартире пришлось заколотить окно фанерой, чтобы «ветер не гулял». Рассчитывать на то, что ее жильцы финансово поучаствуют в ремонте, не приходится.



