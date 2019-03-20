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Кубок Беларуси по выездке: рассказываем итоги первого дня соревнований

21.03.2019 00:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки «Ратомка» взял старт кубок Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по выездке: рассказываем итоги первого дня соревнований

В первый день соревнований были названы победители в двух видах программы. В категории «Езда для пятилетних лошадей» на главный призовой трофей претендовали девять молодых дуэтов. В результате плотной борьбы победа досталась Алесе Сержанович и ее четвероногому партнеру Крису Эйру. 21 марта пальму первенства оспорят всадники на конях четырех и шести лет.

Кубок Беларуси по выездке: рассказываем итоги первого дня соревнований

Наталья Петухова, главный судья соревнований:
На этих тестах мы определяем перспективность для дальнейшей выездки высокого уровня нашего молодого поголовья лошадей. Лошади, которые заняли первые четыре места, мы оцениваем как достаточно перспективных для дальнейшей работы именно в этом виде спорта – в выездке. В следующем году, я думаю, они уже могут выступать на уровне малых езд – это «Малый приз» и «Средний приз № 1».

Кубок Беларуси по выездке: рассказываем итоги первого дня соревнований

Во втором виде программы среды – «Малом призе» – победа досталась Анастасии Дудковой и Дугласу.

Отметим: на кубке Беларуси выступают все сильнейшие спортсмены страны. В их числе и лидер нашей команды Ольга Сафронова. В апреле ей предстоит выступление в финале Кубка мира в Швеции.
 
 
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Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки «Ратомка» взял старт кубок Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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